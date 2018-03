Ratował kolegów podczas masakry, został postrzelony. Uhonorowała go Barcelona





Piękny gest Barcelony. Hiszpański klub wsparł swojego 15-letniego fana Anthony'ego Borgesa, który w lutym został poważnie ranny w masakrze w szkole na Florydzie. Chłopiec otrzymał już koszulkę z podpisami idoli, a czeka go jeszcze spotkanie z nimi.

Dramat rozegrał się w walentynki. Do szkoły w Parkland wtargnął jej były uczeń, uzbrojony w karabin Nicholas Cruz. 19-latek otworzył ogień i zabił 17 osób. Ofiar mogłoby być zdecydowanie więcej, gdyby nie bohaterska postawa Borgesa.

Chłopiec pomógł schować się swoim 20 rówieśnikom, a sam w tym czasie trzymał drzwi tak, by napastnik nie mógł dostać się do sali. Słono za to zapłacił, bo dosięgnęło go pięć kul, ranny został w plecy i nogi.

W ciężkim stanie trafił do szpitala. Tam na szczęście udało się uratować mu życie.

Dostał koszulkę, czeka na spotkanie

Jak się okazuje, 15-letni bohater jest wielkim fanem Dumy Katalonii. W 2016 roku trenował nawet w akademii tego klubu Fort Lauderdale, a jego największym marzeniem jest spotkanie z piłkarzami ukochanego klubu. Kiedy jego historię opisał jeden z amerykańskich dziennikarzy, na reakcję Blaugrany nie trzeba było długo czekać.

"Dzięki jego dzielności liczba ofiar - jakkolwiek przerażająca - nie wzrosła" - czytamy na stronie internetowej klubu.





A special gift for a true hero.

Read more about Anthony Borges: https://t.co/Qn1XZFJLmBpic.twitter.com/rOyU5xAATo — FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 marca 2018

Anthony otrzymał już koszulkę z podpisami wszystkich piłkarzy Barcelony, a ponadto został zaproszony do spotkania z nimi, kiedy już w pełni wyzdrowieje.

Do tego jeszcze daleka droga. Potrzebna jest żmudna i kosztowna rehabilitacja. By zebrać pieniądze, ojciec młodego bohatera - Royer - założył internetową zbiórkę crowdfundingową, a Barcelona użyła swoich mediów do zwiększenia jej zasięgu. Pod tym adresem każdy może wpłacić datek.