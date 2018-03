Setny gol Messiego. Barcelona bezlitosna dla Chelsea





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Messi bohaterem Barcelony

Barcelona jeszcze przed przerwą wbiła dwa gole ambitnie grającej Chelsea. Skończyło się zwycięstwem 3:0 po setnym trafieniu w Lidze Mistrzów Lionela Messiego. Wicemistrzowie Hiszpanii jedenasty raz z rzędu awansowali do ćwierćfinału.

Londyńczycy pokpili sprawę u siebie. Przeważali, prowadzili 1:0, ale dali sobie wbić wyrównującego gola. Barcelonę uratował Messi, Chelsea mogła mówić o straconej szansie. Lewandowski nie dostał wolnego. Bayern znów ograł Besiktas To miała być... czytaj dalej »

Błędy gości

W środę na Camp Nou Argentyńczyk znów był w roli głównej. Już w 3. minucie otrzymał podanie od Luisa Suareza. Messi strzelił sprytnie, w krótki róg, choć pewnie sam nie spodziewał się, że bramkarz Thibaut Courtois da się zaskoczyć i pozwoli na świętowanie 99. bramki w Lidze Mistrzów.

W 20. minucie zawiodła już cała defensywa gości. Messi tym razem asystował, a efektownie uderzył Ousmane Dembele. 20-letni Francuz po transferze z Borussii Dortmund długo zmagał się z kontuzjami. W tegorocznej Lidze Mistrzów uzbierał raptem kilkadziesiąt minut z Juventusem. W Londynie w ogóle nie wystąpił. Na Camp Nou wskoczył do jedenastki i od razu zdobył bramkę.

Rywale nie zatrzymali Messiego

100. gol

Goście nie poddali się. Grali ambitnie, choć najgroźniejszą sytuację stworzyli po stałym fragmencie gry. Przed przerwą do rzutu wolnego podszedł Marcos Alonso i trafił w słupek.



W drugiej połowie Chelsea nadal sprawiała lepsze wrażenie, ale gola nie była w stanie strzelić. Za to wynik spotkania ustalił Messi. Przy setnej, historycznej bramce ponownie asystował Suarez. I to Barcelona zagra w ćwierćfinale. Jedenasty raz z rzędu.



Losowanie par w piątek w Nyonie.

Barcelona - Chelsea 3:0 (2:0); pierwszy mecz 1:1

Bramki: Messi (3.), (63.), Dembele (20.)



Program meczów 1/8 finału LM:

(* awans)

14 marca, środa

Besiktas - *Bayern 1:3; 0:5



13 marca, wtorek

*AS Roma - Szachtar Donieck 1:0; 1:2

Manchester United - *Sevilla 1:2; 0:0

7 marca, środa

Tottenham Hotspur - *Juventus Turyn 1:2; 2:2

*Manchester City - FC Basel 1:2; 4:0

6 marca, wtorek

*Liverpool - FC Porto 0:0; 5:0

Paris Saint-Germain - *Real Madryt 1:2; 1:3