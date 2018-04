Rok bez porażki Barcelony. Teraz chce wyrównać 38-letni rekord





W sobotę FC Barcelona stanie przed szansą wyrównania rekordu Realu Sociedad, który w przeszłości zanotował 38 meczów ligowych bez porażki. Barca jest niepokonana w La Liga od 8 kwietnia 2017 roku.

Prowadząca w tabeli ekipa trenera Ernesto Valverde w sobotę podejmie słabiutkie Leganes w 31. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy. W sporcie wszystko jest możliwe, ale trudno przypuszczać, że Barcelona mogłaby ten mecz przegrać.

Rekord z 1980 roku

Messi nigdy nie miał takiego rywala. Samobój drugim najlepszym "strzelcem" Barcelony Kto jest... czytaj dalej » Barca po raz ostatni przegrała 8 kwietnia 2017, kiedy - jeszcze w poprzednim sezonie - na wyjeździe uległa 0:2 zajmującej obecnie ostatnie miejsce Maladze.

Wciąż śrubuje klubowy rekord, a jeśli nie przegra w sobotę z Leganes, to wyrówna rekord rozgrywek, który od 1980 roku należy do Realu Sociedad. Piłkarzom Barcelony brakuje jeszcze ośmiu ligowych spotkań bez porażki, aby zakończyć trwający sezon ekstraklasy z mianem niepokonanych.



Duma Katalonii nie przegrała również ani razu w tym sezonie w Lidze Mistrzów. W środę kataloński zespół przybliżył się do półfinału pokonując na własnym stadionie Romę 4:1 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym.



- Jedyne, na czym mi zależy, to następne zwycięstwa. Wygrywamy kolejne mecze i rośniemy w siłę. Teraz wchodzimy w najbardziej ekscytującą, ale też najtrudniejszą część sezonu - powiedział chorwacki pomocnik Barcelony Ivan Rakitić.

O prymat w stolicy

Zidane porównuje swojego woleja do przewrotki Ronaldo. "Mój gol był piękniejszy" Magiczna,... czytaj dalej » Kataloński zespół z dorobkiem 76 punktów prowadzi w tabeli Primera Division i ma dziewięć oczek przewagi nad Atletico Madryt, które w niedzielę zagra na wyjeździe w derbach z Realem (63 pkt). Królewscy we wtorek odnieśli zwycięstwo w wyjazdowym spotkaniu z Juventusem 3:0 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów.

Zawodnicy Atletico też mogą być zadowoleni. W czwartek wygrali u siebie ze Sportingiem Lizbona 2:0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Europy.



Real nie ma już większych szans na obronę tytułu mistrzowskiego, ale Królewskim zależy, by zachować status najlepszej stołecznej ekipy.



- Teraz naszym celem jest zajęcie drugiego miejsca i coraz bardziej się do tego zbliżamy - ocenił trener Realu Zinedine Zidane.