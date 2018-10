Kontuzja Messiego była dla niego szansą. Spóźnił się i nie zagrał





Kontuzja Leo Messiego mogła być dla niego wielką szansą. Mogła, ale na boisku w meczu z Interem w Lidze Mistrzów Ousmane Dembele nie pojawił się nawet na minutę. Powód? Hiszpańskie media twierdzą, że Francuz spóźnił się na przedmeczową zbiórkę.

Największą niespodzianką wyjściowej jedenastki Barcelony w meczu z mediolańczykami była obecność Rafinhy. Wydawało się, że po kontuzji Leo Messiego miejsce Argentyńczyka zajmie Dembele, który w jedenastu meczach we wszystkich rozgrywkach tego sezonu pięć razy wpisywał się na listę strzelców.

Mecz na Camp Nou pokazał, że trener Ernesto Valverde podjął dobrą decyzję. Rafinha strzelił pierwszego gola, a Duma Katalonii wygrała 2:0.

Źródło: EPA/ALEJANDRO GARCIA Rafinha - to on nieoczekiwanie zastąpił Dembele

Kibiców i dziennikarzy zastanawiało tylko dlaczego Francuz nie wstał z ławki rezerwowych choćby na minutę. Zwłaszcza, że to przecież on w sobotę w starciu z Sevillą wszedł w miejsce kontuzjowanego Argentyńczyka.

Spóźnialski

Domniemany powód zdradziła w czwartek hiszpańska telewizja Cuatro. Zbiórkę Valverde zwołał na godzinę 19. Siedemnastu zawodników przybyło punktualnie, Dembele nie. "Francuski napastnik spóźnił się na zbiórkę niemal pół godziny, dokładnie 25 minut".

Co na to klub? Według dziennika "Mundo Deportivo", termin upłynął 19:20, a Francuz dotarł na czas. Więcej wyjawi z pewnością sam szkoleniowiec Barcy przy okazji niedzielnego El Clasico z Realem Madryt.



Źródło: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images Dembele (pierwszy z prawej) z Interem nie zagrał

Co ciekawe, to nie pierwszy raz gdy 21-letni Francuz ma problemy z dyscypliną. Kilka miesięcy temu Gerard Pique, który zarządza grupą pierwszej drużyny na popularnym komunikatorze WhatsAppie, zdradził, że Ousmane ma tendencję do spóźniania się.

- W grupie rozmawiamy o terminach meczów, tak aby nikt się nie spóźniał, bo Dembele zawsze to robi - mówił w maju.