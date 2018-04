Trener Barcelony zerwał z tradycją. Pierwszy taki mecz od kilkunastu lat





To nie zdarza się często. Ostatni raz 16 lat temu. Przez ten czas w pierwszym składzie Barcelony zawsze pojawiał się przynajmniej jeden wychowanek katalońskiego klubu. We wtorkowy wieczór w meczu z Celtą trener Ernesto Valverde nie postawił choćby na jednego.

W obliczu sobotniego finału Pucharu Króla z Sevillą, w meczu 33. kolejki Primera Division szkoleniowiec Blaugrany zdecydował się na wiele rotacji w składzie. Na ławce rezerwowych spotkanie rozpoczęli m.in. Leo Messi (wszedł w 60. minucie), Jordi Alba czy Luis Suarez, a Andresa Iniesty w ogóle nie było w kadrze meczowej.

Pierwsza jedenastka wyglądała nieco inaczej niż zwykle, szczególnie obrona z Portugalczykiem Nelsonem Semedo, Kolumbijczykiem Yerry Miną, Belgiem Thomasem Vermaelenem i Francuzem Lucasem Digne. A Hiszpanie? Było ich dwóch, to Denis Suarez i Paco Alcacer. Ręką dogonili Barcelonę Barcelona zrobiła... czytaj dalej »

Valverde jak Rexach

Jak szybko sprawdzili hiszpańscy dziennikarze, w wyjściowej jedenastce nie znalazł się żaden wychowanek. To pierwszy taki przypadek w lidze od 16 lat. Wprawdzie Denis grał w katalońskich rezerwach, jednak wychował się w szkółkach Celty i Manchesteru City.

Ostatni raz Barca rozpoczęła bez żadnego wychowanka 6 kwietnia 2002 roku, było to w wyjazdowym starciu z Athletikiem (0:2). Wtedy w ekipie prowadzonej przez Carlesa Rexacha grali tacy zawodnicy jak: Roberto Bonano, Michael Reiziger, Fabio Rochemback, Luis Enrique czy Rivaldo.



Co ciekawe, w Lidze Mistrzów przypadek, gdy Katalończycy nie wystawili żadnego wychowanka miał miejsce również 16 lat temu, a konkretnie w półfinale sezonu 2001/02 z Realem Madryt.

Źródło: EPA/Lavandeira jr Valverde namieszał w składzie

Wtorkowy mecz z Celtą zakończył się remisem 2:2. Duma Katalonii jest niepokonana w lidze od 8 kwietnia 2017 roku, tj. w 40 meczach z rzędu. Śrubuje swój własny rekord hiszpańskiej ekstraklasy, który do niedawna należał do Realu Sociedad San Sebastian z lat 1979-80 - 38 spotkań.



Barcelona jest pierwsza w tabeli. Zgromadziła 83 punkty i o 12 wyprzedza Atletico Madryt.



A different look for Barcelona at Celta. pic.twitter.com/4XfK901nHc — B/R Football (@brfootball) April 17, 2018