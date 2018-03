Prezes klubu wtargnął z bronią. Jest nakaz zatrzymania





Foto: InTime Sports/AFP/EAST NEWS | Video: East News Mecz przerwany

Grecka policja wydała nakaz zatrzymania właściciela i prezesa PAOK-u Saloniki. W niedzielę Iwan Sawwidis, zdenerwowany na sędziego za nieuznanie gola, wtargnął na boisko z bronią. Hit ligi greckiej zakończył się awanturą.

- To, co zobaczyliśmy, to atak na honor nasze piłki. Szkodzi klubowi i jego kibicom. Jeśli ktoś wchodzi na boisko z bronią w ręku, to jest to niedopuszczalna prowokacja, niezależenie od tego, co się stało wcześniej - nie kryje oburzenia grecki minister spraw wewnętrznych Panos Skurletis.



Zatrzymani mają zostać nie tylko prezes, ale i jego czterech ochroniarzy, którzy mu towarzyszyli w niedzielę.

Bo sędzia nie uznał gola

PAOK grał u siebie z AEK Ateny. Do 90. minuty gole nie chciały paść, aż w końcu piłka znalazła się w bramce po strzale Fernando Vareli. Gospodarze oszaleli, ale zbyt wcześnie. Sędzia Georgios Kominis gola nie uznał, dostrzegł pozycję spaloną.



Radość kibiców zamieniła się w furię, z emocjami nie poradził sobie również właściciel klubu z Salonik. Rozwścieczony Sawwidis ze swoją obstawą wpadł na boisko. Ruszył w kierunku sędziego, ale na jego drodze stanęli piłkarze, także jego klubu. Zareagowali również ochroniarze.



Na szczęście, bo widać było, jak Sawwidis w pewnym momencie chwycił za kaburę, w której miał pistolet. Długo gestykulował i nie chciał zejść z płyty boiska.





Het was weer gezellig bij PAOK. pic.twitter.com/gINZqEoY1p — Justin Kevenaar (@JWKev) 12 marca 2018

Jak z filmu z Eastwoodem

Krewki prezes miał grozić sędziemu. - Arbiter stał obok mnie. Według mojego tłumacza Sawwidis powiedział mu: jesteś skończony - relacjonował mediom ze swojego kraju Hiszpan Manolo Jimenez.



- Dostrzegliśmy broń. Coś niesamowitego, nie mogę tego zrozumieć. Myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w filmach z Clintem Eastwoodem - dodał Jimenez.

Źródło: InTime Sports/AFP/EAST NEWS Prezesa musieli powstrzymywać piłkarze i ochroniarze



Jego AEK jest liderem greckiej ekstraklasy. PAOK zajmuje trzecie miejsce, ma pięć punktów straty do ateńskiego zespołu.

Spotkania już nie dokończono. Klubowi z Salonik grozi walkower.

Piłkarzem PAOK-u jest Aleksandar Prijović, znany z występów na polskich boiskach. Grał w niedzielnym meczu.

Źródło: SAKIS MITROLIDIS/AFP/EAST NEWS Klubowi z Salonik grozi walkower

Znajomy Putina

Sawwidis ma podwójne obywatelstwo, greckie i rosyjskie. Urodził się na terenie byłego ZSRR, uważany jest za bliskiego znajomego Władimira Putina.

W przeszłości zasiadał w Dumie Państwowej, izbie niższej rosyjskiego parlamentu.

To multimilioner, dorobił się na przemyśle tytoniowym. "Forbes" w 2013 roku sklasyfikował go na 30. miejscu listy najbogatszych Rosjan.