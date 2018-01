Awantura o gwiazdę Czerwonych Diabłów. "Przed odejściem dostał sygnał voodoo"





To miała być formalność, skoro nowa umowa leżała na stole, a dziennikarze i fotoreporterzy już czekali, by wiadomość przekazać światu. Cały plan runął, bo Romelu Lukaku wykonał telefon, po którym o podpisie nie było już mowy. Szczegóły wydarzeń z lipca zdradził teraz Farhad Moshiri, miliarder, większościowy udziałowiec Evertonu.

Mourinho o legendzie: niech osiągnie 25 procent tego, co ja Jose Mourinho nie... czytaj dalej » 24-letni Belg nie przedłużył umowy z drużyną z Liverpoolu, o co Moshiri wciąż ma pretensje. Trafił do Manchesteru United - za 75 mln funtów - choć po drodze bardzo poważna była jeszcze opcja z przejściem do Chelsea.

Tu nie chodziło o finanse

Lukaku jest Belgiem, urodził się w Antwerpii, ale korzenie jego rodziny sięgają Konga. Według Moshiriego tuż przed uroczystością przedłużenia umowy z Evertonem piłkarz zadzwonił do swojej matki. I nagle zmienił zdanie. Były szef twierdzi, że Lukaku otrzymał z Afryki "wiadomość voodoo", która kazała mu odejść do Chelsea, o której wtedy marzył.



- Zmarnowałem dużo czasu, by go u nas zatrzymać. Zaoferowaliśmy mu nieprawdopodobne warunki finansowe, ale tu nie chodziło o finanse - oznajmił Moshiri. Te nieprawdopodobne warunki to 140 tys. funtów tygodniowo, czyli mniej więcej 660 tys. zł.



Podstawę voodoo stanowią rdzenne wierzenia ludów zachodnioafrykańskich - szczególnie Joruba, Kongo, Fulanie - wraz z elementami religii katolickiej i spirytyzmu.



- Romelu jest katolikiem, jego decyzja nie miała nic wspólnego z voodoo - zapewnił anonimowy przedstawiciel piłkarza. - Dystansuje się od tych wierzeń i rozważa kroki prawne, by sprawa została sprostowana.



To samo źródło wyjawiło, że Lukaku nie został w Evertonie, gdzie byłby najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii klubu, bo chciał się dostać na najwyższy poziom. Postawił nie na Chelsea, a Manchester United dowodzony przez Jose Mourinho.