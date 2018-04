Butelkami i puszkami w autokar. Liverpool przeprasza Obywateli





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters Podróż graczy Manchesteru City na Anfield nie należała do miłych

Obrazki sprzed meczu były gorszące - w stronę szyb autokaru leciały butelki, puszki i wrogie okrzyki. Odpalono race, pokazywano wulgarne gesty. Tak część fanów Liverpoolu witała na Anfield gości z Manchesteru City.

Klopp przestrzega. "Minęła dopiero pierwsza połowa" Chociaż mają... czytaj dalej » Dwie angielskie ekipy mierzyły się w środę w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Już po wszystkim gracze City z otwartymi przyłbicami oświadczyli, że całe to wydarzenie nie miało żadnego, ale to żadnego wpływy na ich postawę i wynik. A przegrali 0:3, wszystkie bramki tracąc szybko, w pierwszych 31 minutach spotkania.

"Przepraszamy"

To samo mówił pomocnik. – Nikomu nic się nie stało, to najważniejsze. Nie mamy wpływu na to, co robią kibice, więc nie zamierzamy się tym przejmować – wyznał pomocnik Obywateli, Kevin De Bruyne.

Zdziwiony był ich trener, Pep Guardiola. – Nie spodziewałem się podobnego zachowania po fanach tak uznanego klubu. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy - oznajmił.

Władze klubu z Anfield szybko wydały w tej sprawie specjalny komunikat. "Przepraszamy Pepa Guardiolę, jego zawodników oraz działaczy City. Zachowanie niektórych osób było całkowicie nie do przyjęcia. Będziemy współpracować z odpowiednimi służbami, by zidentyfikować odpowiedzialnych za to, co się stało" – napisano.

Piłkarze wyszli z tego bez szwanku, po meczu poinformowano jednak, że ranni zostali dwaj policjanci.



City coach arrives at Anfield pic.twitter.com/1CAZCFFPtd — Simon Evans (@sgevans) 4 kwietnia 2018