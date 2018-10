Piłkarz Arsenalu obraził się na reprezentację. "Samolot nie spełniał standardów"





Pierre-Emerick Aubameyang na cenzurowanym. Gabończyk nie wystąpił w reprezentacji swojego kraju, bo nie zgodził się wsiąść na pokład samolotu zorganizowanego przez piłkarską federację.

Według francuskiego dziennika "L'Equipe" zawodnik Arsenalu ponoć tłumaczył, że maszyna "nie spełniała standardów wymaganych dla najlepszych sportowców". I oświadczył, że do Sudanu Południowego nie poleci.



Włoski obrońca zachęca do nauki. "Nie wystarczy po prostu grać w piłkę" Giorgio Chiellini... czytaj dalej » Reprezentacja Gabonu bez Aubameyanga, największej gwiazdy, incydentem się nie przejęła. Drużyna bezpiecznie doleciała i we wtorek pokonała gospodarzy 1:0. To był rewanż w kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki. Cztery dni wcześniej Gabon na własnym stadionie zwyciężył z grupowym rywalem 3:0, ale Aubameyang nie trafił do siatki.

Piłkarz buntownik po wywołaniu afery wsiadł do innego samolotu i odleciał do Londynu, gdzie szybciej niż pewnie przewidywał rozpoczął przygotowania do ligowego pojedynku z Leicester.

Konflikt przez ojca

Relacje Aubameyanga z krajową federacją od dawna były napięte. Ostatnio przez przedwczesną nominację jego ojca na stanowisko selekcjonera. Pierre-Francois Aubameyang, kapitan Gabonu w latach 90., miał stworzyć trenerski duet z Danielem Cousinem.



Pod koniec września syn zdementował informację związku w mediach społecznościowych. "Ogłosiliście całemu światu, że będzie trenerem drużyny narodowej, a nie mieliście na to jego zgody" - napisał 29-latek.



"Jeśli kiedyś federacja przestanie być tak amatorska, może reprezentacja się rozwinie i znów zacznie osiągać dobre wyniki. Pytacie czasem, dlaczego ciągle mam z wami problem, dlaczego nie chcę przyjeżdżać na mecze drużyny narodowej? Właśnie po raz kolejny pokazaliście dlaczego" - skwitował.



Ostatecznie Cousin, były zawodnik Hull City i Glasgow Ranger, objął kadrę samodzielnie, zastępując zwolnionego Hiszpana Jose Antonio Camacho.

