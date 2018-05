Mourinho traci zaufanego człowieka. Po 17 latach. "Zdolny student stał się piłkarskim ekspertem"





Koniec 17-letniej współpracy Jose Mourinho i Ruiego Farii. Asystent Portugalczyka po sezonie odchodzi z Manchesteru United.

Faria pracował dla Czerwonych Diabłów przez dwa ostatnie lata. Na Old Trafford przyszedł razem z Mourinho, podobnie jak przychodził do każdego kolejnego klubu obejmowanego przez "the Special One". Teraz ta współpraca się kończy. Wyraźnie jednak widać, że dla żadnego z Portugalczyków nie była to łatwa decyzja.

"Bądź szczęśliwy, bracie"

Manchester United najbardziej wartościową marką świata futbolu Druga drużyna... czytaj dalej » - Po długich rozważaniach i z ciężkim sercem uznałem, że to dobry moment, żeby odejść. To było siedemnaście lat niezwykłych i niezapomnianych doświadczeń. Teraz pora, by spędzić więcej czasu z rodziną - przyznał Faria.

Bardziej wylewny był Mourinho. - Zdolny student stał się piłkarskim ekspertem, który jest gotowy na wielką karierę jako menedżer. Siedemnaście lat... w Leirii, Porto, Londynie, Mediolanie, Madrycie, ponownie w Londynie i teraz w Manchesterze. Razem trenowaliśmy, graliśmy, podróżowaliśmy, uczyliśmy się i nawet uroniliśmy kilka łez szczęścia. Siedemnaście lat, po których dzieciak stał się mężczyzną - stwierdził pierwszy trener Manchesteru United o Farii.

- Będę tęsknił za moim przyjacielem i to jest dla mnie najcięższe. Ale jego szczęście jest oczywiście ważniejsze, dlatego respektuję tę decyzję. Bądź szczęśliwy, bracie - dodał.

Wygrali wszystko

Mourinho i Faria wspólnie świętowali dwa mistrzostwa Portugalii (Porto), trzy tytuły w Anglii (Chelsea), dwa we Włoszech (Inter) i jeden w Hiszpanii (Real). Z Porto i Interem wygrywali Ligę Mistrzów, a ogółem wywalczyli wspólnie 26 trofeów.

Szansę mają na jeszcze jedno - 19 maja Czerwone Diabły zmierzą się w finale Pucharu Anglii... z Chelsea.