Chciał go już Jose Mourinho, chciał też Carlo Ancelotti, teraz "zgodę na operację" wyraził Zinedine Zidane. Jak informuje w środę madrycki dziennik "AS", Robert Lewandowski jest głównym celem transferowym trenera Realu Madryt. To kolejna hiszpańska gazeta, która twierdzi, że Królewscy osiągnęli już porozumienie z nowym agentem snajpera Bayernu.

"Zidane zgadza się na transfer Lewandowskiego" - informuje na okładce gazeta. "Napastnik Bayernu od 2013 roku jest obiektem westchnień Florentino Pereza, teraz także Zidane'a" - dodano.

Dziennikarz "AS-a" twierdzi, że wstępne porozumienie już jest. Na razie z nowym agentem piłkarza Pinim Zahavim. "Polski snajper ma wzmocnić pozycję środkowego napastnika w przyszłym sezonie. Zidane wyraził zgodę na operację, a klub osiągnął już porozumienie z izraelskim przedstawicielem" - czytamy.

Chcą go od kilku lat

Ponadto "AS" przypomina, że Lewandowski jest obiektem pożądań na Santiago Bernabeu od sezonu 2012/12 po tym, jak jeszcze w barwach Borussii Dortmund wpakował Królewskim cztery gole.

Polak już wtedy ponoć otrzymał pytanie od władz Realu, czy chce grać w Madrycie, na co odpowiedział: Porozmawiajcie z moim przedstawicielem. I w następnym roku podpisał kontrakt z Bayernem.

Nowy agent i spekulacje

O tym, że klub z Madrytu porozumiał się już z przedstawicielami Lewandowskiego w sprawie warunków kontraktu zawodnika, pisała w ubiegłym tygodniu katalońska gazeta "El Mundo Deportivo". Według niej, Polak miałby przeprowadzić się do Hiszpanii po tym sezonie.

Informacje te nie znalazły potwierdzenia w niemieckich mediach. Powołujący się na swoje źródła "Kicker" napisał, że do spotkania obu stron w ogóle nie doszło.

Spekulacje na temat jego transferu do Madrytu odżyły po tym, gdy polski napastnik zakończył dziesięcioletnią współpracę z agentem Cezarym Kucharskim i postawił na Zahaviego, jedną z najgrubszych ryb na menedżerskim rynku. W sierpniu Polak skończy 30 lat, ma ważny kontrakt z Bayernem do 2021 roku, ale twierdzi, że nadszedł moment, w którym kierownictwo monachijskiego klubu spełni jego życzenie i pozwoli odejść do Realu.

W tym sezonie "Lewy" nastrzelał już 32 gole, z czego 23 w Bundeslidze. Pędzi po trzecią koronę króla strzelców Bundesligi, statuetkę efektownej armaty. Kolejni w tej klasyfikacji Pierre-Emerick Aubameyang z Borussii Dortmund (odszedł już do Arsenalu) i Nils Petersen z Freiburga mają ledwie po 13 trafień.

Nie dla Kane'a

Lewandowski stał się priorytetem dla Realu na pozycji środkowego napastnika po tym, jak klub miał już zrezygnować z Harry'ego Kane'a z powodu niebotycznej ceny, którą chce Tottenham - 200 milionów euro.



