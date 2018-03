"AS": Lewandowski się nie poddaje. Transfer do Realu możliwy przed mundialem





"Real, Bayern i Lewandowski grają we własne gierki, ale podejmowane są kroki, by dopiąć transfer jeszcze przed mundialem" - czytamy w czwartkowym wydaniu hiszpańskiego dziennika "AS". Wymowna jest też okładka tej gazety.

Saga pod tytułem "Transfer Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt" trwa w najlepsze. Kolejny jej odcinek napisał właśnie madrycki "AS". Polak trafił na okładkę tej gazety, a na jego zdjęciu napisano: "Lewandowski się nie poddaje". Napastnik ma ciągle przekonywać działaczy swojego obecnego klubu, by dali mu zielone światło na przenosiny do wymarzonego zespołu.

"Musi tak mówić"

Hiszpanie znów piszą o Lewandowskim. "Zidane daje zielone światło" Chciał go już... czytaj dalej » W samym artykule napisano, że negocjacje w tej sprawie wkraczają w decydującą fazę. "Karl-Heinz Rummenigge mówił, że Lewandowski na sto procent zostanie w Bayernie, ale powinniśmy czytać między wierszami. On musi tak mówić" - napisano.

Zasugerowano, że działacze Bayernu mają świadomość, że może być im bardzo trudno zatrzymać Polaka. Ich narracja ma być taka, że "Lewy odrzuca wartości klubu" i Bayern będzie zmuszony go sprzedać. To sposób, by ewentualny transfer nie został przez kibiców Bayernu odebrany jako porażka.

Jak podano, do finalizacji transferu mogłoby dojść jeszcze przed czerwcowymi mistrzostwami świata, żeby napastnik miał spokojną głowę i mógł się właściwie przygotować do występu w Rosji. Hiszpańscy dziennikarze podali również krótką listę zawodników, którzy mogliby zastąpić Lewandowskiego w Monachium. Znaleźli się na niej Edinson Cavani, Alvaro Morata i Timo Werner.

