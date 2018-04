Poślizgnął się, będzie operowany. Bayern traci wojownika





Niepokojące wieści w obozie Bayernu przed pierwszym półfinałem Ligi Mistrzów z Realem. Pomocnik mistrzów Niemiec Arturo Vidal przejdzie drobną operację kolana. - To na pewno wykluczy go z gry na krótki okres - potwierdził trener bawarskiego zespołu Jupp Heynckes.

Chilijczyk skręcił kolano na niedzielnym treningu. Jako że zrobił to bez żadnego kontaktu z innym piłkarzem, od razu pojawiły się głosy, że w najbliższym czasie może odpocząć od piłki. Boisko opuścił prowadzony przez kolegów z zespołu.

W poniedziałek 30-latek przeszedł szczegółowe badania. Chociaż uraz nie jest tak poważny jak mogło to wyglądać, piłkarza czeka zabieg. Kolega "Lewego" znowu kontuzjowany. Półfinały LM pod znakiem zapytania Fatalnie... czytaj dalej »

Poślizgnięcie = wykluczenie

- Poślizgnął się i wykręcił kolano. Rozmawiałem z lekarzem, który zrobił już prześwietlenie. Arturo musi zostać poddany drobnej operacji artroskopowej. Jest już w drodze do Augsburga. To na pewno wykluczy go z gry na krótki okres - powiedział trener Heynckes w poniedziałek na konferencji prasowej.

Czy zdąży na półfinałowe starcia z Realem Madryt w Lidze Mistrzów (25 kwietnia i 1 maja) - nie powiedział. Wiadomo zaś, że na pewno zabraknie we wtorkowym meczu z Bayerem Leverkusen w półfinale Pucharu Niemiec.

- On jest wojownikiem. Jestem pewny co do jego szybkiego procesu zdrowienia - podsumował Heynckes.

Znowu kolano

To już drugi uraz tego zawodnika w ostatnim czasie. Kilkanaście dni temu po raz pierwszy Vidal miał problemy ze stawem kolanowym podczas meczu ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów z Sevillą, wygranego przez Bayern 2:1. W spotkaniu rewanżowym nie wystąpił, zajęcia wznowił dopiero w niedzielę i od razu zakończyły się one odnowieniem kontuzji.

8 czerwca, a więc kilka dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Rosji, Chilijczycy będą rywalami Polaków w towarzyskim meczu w Poznaniu.



#Jupp weiter: "Er ist eine Kämpfernatur. Ich bin zuversichtlich, was die Heilung angeht."



