Z Bayernu do Barcelony. Ogłosili hitowy transfer

Barcelona poinformowała, że osiągnęła porozumienie z Bayernem Monachium w sprawie transferu pomocnika Arturo Vidala. - Dziękuję klubowi za to, że daje mi szansę podjęcia kolejnego wyzwania - cytuje Chilijczyka klubowa strona Bawarczyków.

31-letni pomocnik opuścił w piątek zgrupowanie niemieckiego klubu w Rottach-Egern i udał się do Hiszpanii. W najbliższych dniach przejdzie testy medyczne, po których podpisze trzyletni kontrakt z Dumą Katalonii.

Według katalońskiego dziennika "Sport", będzie kosztować Barcelonę około 30 milionów euro.



[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23https://t.co/znSDr6c0VM — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 sierpnia 2018





O osiągnięciu porozumienia między klubami jako pierwsi poinformowali Hiszpanie. Zaraz potem na twitterowym profilu Bayernu zamieszczono krótką wypowiedź piłkarza oraz prezesa monachijczyków, Karla Heinza Rummenigge.

- Spędziłem w Monachium świetny czas. Dziękuję klubowi za to, że daje mi szanse podjęcia kolejnego wyzwania w Barcelonie - cytowano Chilijczyka. - Przez te trzy lata świętowaliśmy wspólnie wiele sukcesów, a on odgrywał istotną rolę. W ważnych meczach był widoczny, zawsze można było na niego liczyć - dodał Rummenigge.

Mają "wojownika"

Kilka tygodni temu Barcelona pozyskała innego środkowego pomocnika - Arthura Melo. Brazylijczyk i Vidal wypełnią lukę po odejściu Andresa Iniesty i Paulinho.

Transferowe przejęcie na ostatniej prostej. Barcelona wykiwała Romę Nieoczekiwany... czytaj dalej » - To zawodnik, który wprowadzi sporo ożywienia do linii pomocy. Ma wiele doświadczenia, jest wojownikiem. W naszym zespole jest miejsce dla różnego typu graczy - krótko scharakteryzował Vidala trener Katalończyków, Ernesto Valverde.

Kolekcjoner tytułów

Chilijczyk przyszedł do Bayeru trzy lata temu. Z Juventusu, za około 37 milionów euro. Co roku świętował mistrzostwo Niemiec. Jeszcze częściej - aż czterokrotnie - zdobywał wcześniej krajowy tytuł we Włoszech.

W trakcie kariery grał też w chilijskim Colo-Colo i Bayerze Leverkusen. W reprezentacji wystąpił dotychczas w 100 meczach i zdobył 24 bramki.