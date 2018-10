Wenger zapowiedział powrót. "Propozycje z całego świata"





Od piłki chciał odpocząć, zatęsknił za nią szybko. Arsene Wenger zapowiedział, że już na początku roku zamierza wrócić na trenerską ławkę. - Otrzymuję propozycje z całego świata - wyznał w rozmowie z niemieckim tygodnikiem "Sport Bild".

W maju, po 22 latach spędzonych w Arsenalu, Francuz postanowił, że jego misja w Londynie dobiegła końca. Nowej pracy nie szukał, ale od piłki się nie odciął. Podczas mundialu był telewizyjnym ekspertem. Teraz twierdzi, że jest gotowy na powrót, a na brak ofert nie narzeka.

Złota Piłka bez Lewandowskiego. Zabrakło go nawet w szerokim gronie Robert... czytaj dalej » - Wierzę, że zacznę od nowa od 1 stycznia. Nie wiem jeszcze gdzie. Czuję się wypoczęty i jestem gotowy do pracy. Mam propozycje z całego świata. Z klubów, różnych federacji, m.in. z Japonii. Przez 22 lata zdobyłem ogromne doświadczenie na wielu poziomach - przypomniał.

Nazwisko Wengera przewijało się w medialnych spekulacjach dotyczących tego, kto mógłby zastąpić Niko Kovaca, mającego coraz słabszą pozycję w Bayernie. Jak pisze "Sport Bild", w ostatnich dwudziestu latach monachijczycy aż trzykrotnie oferowali pracę Francuzowi.

- Franz Beckenbauer i Uli Hoeness byli nieugięci. Tyle że ja zawsze bylem lojalny wobec Arsenalu i odmawiałem całej Europie. Hoeness i Rummenigge są wystarczająco silni, aby przezwyciężyć obecny kryzys. Muszą zaufać Kovacowi i trzymać się swojego planu - uważa Wenger.

Liczy na powrót Oezila

Francuz był też pytany o będącą w dołku reprezentację Niemiec. Według niego byli mistrzowie świata nie mogą sobie pozwolić na to, żeby grać bez Mesuta Oezila. Jego podopieczny z Arsenalu zrezygnował z występów w kadrze po mistrzostwach świata w Rosji.

- Uważam, że Niemcy potrzebują Oezila. Mam nadzieję. że Joachim Loew przekona go, żeby wrócił To kapitalny piłkarz. Nie zgodzę się, że był najgorszym niemieckim zawodnikiem na mundialu. To, że odszedł, osobiście mi się nie podobało. Nie grając w kadrze, wiele traci - przyznał.