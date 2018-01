Zostawił Real na lodzie. Bramkarz przedłużył kontrakt





Foto: PAP/EPA Kepa Arrizabalaga wolał Athletic od Realu

Kepa Arrizabalaga od kilku miesięcy był łączony z transferem do Realu, ale 23-letni bramkarz przedłużył właśnie kontrakt z Athletic Bilbao. Jak podkreślił, w tym mieście się wychował i póki co czuje się najlepiej.

- Cieszę się, że zostaję. Athletic to mój dom od prawie 15 lat. To ważna chwila dla mnie i mojej kariery - powiedział po przedłużeniu kontraktu do 2025 roku.

Nowa, kilkuletnia umowa, gwarantuje mu solidną podwyżkę z 600 tysięcy do 4 milionów euro za sezon. Klauzula wykupu podniosła się do milionów 80.

Miał oferty, ale został

Latem Arrizabalaga mógł trafić do Realu za darmo. Z madryckim klubem był łączony zresztą od kilku miesięcy. Media w Hiszpanii informowały, że do transferu dojdzie już w styczniu za kwotę odstępnego 25 milionów euro. 23-latek przeszedł nawet badania medyczne, ale do podpisania dokumentów nie doszło. Dlatego okazję wykorzystali jego dotychczasowi szefowie.

- Bycie pierwszym bramkarzem na San Mames to przywilej. Stadion odegrał rolę przy podejmowaniu decyzji. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że analizuję wszystko przed podjęciem decyzji. Miałem oferty z innych klubów, ale uznałem, że Athletic to najlepszy wybór na lata - dodał Arrizabalaga, który na razie musi leczyć kontuzjowaną stopę.



Za dwa lub trzy tygodnie powinien wrócić do gry. Na razie godnie zastępuje go Iago Herrerin.