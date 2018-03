Milik głodny minut, liczy na pierwszy skład. "Dla mnie każde spotkanie jest ważne"





»

Wracający po kontuzji do kadry Arkadiusz Milik nie może doczekać się kolejnego występu. - Po pięciu miesiącach przerwy trudno w ciągu trzech tygodni odrobić to, czego nie robiło się przez tyle czasu - przyznał snajper reprezentacji. We wtorek ma szansę zagrać w towarzyskim meczu z Koreą Południową w Chorzowie.

W piątek Milik zagrał ponad kwadrans w towarzyskim meczu z Nigerią we Wrocławiu (0:1). Był to jego pierwszy występ w drużynie narodowej od 200 dni.



Nawałka: jesteśmy niezadowoleni z ostatnich wyników - Zawsze gramy o... czytaj dalej » - Bardzo się cieszę, że dostałem szansę we Wrocławiu. Żaden towarzyski mecz nie jest w stanie odwzorować rangi mundialu, ale dla mnie każde spotkanie jest ważne. Wszystkie traktuję tak samo. Czuję się coraz lepiej. Wiadomo, że po pięciu miesiącach przerwy trudno w ciągu trzech tygodni odrobić to, czego nie robiło się przez tyle czasu. Ale każdy występ przybliża mnie do odzyskania formy – przyznał Milik przed wtorkowym meczem z Koreą Południową.

Tu kiedyś grał często

Biało-Czerwoni zagrają w Chorzowie po raz pierwszy od 2009 roku. W tym czasie obiekt przeszedł gruntowną modernizację, został m.in. zadaszony. Dla urodzonego w Tychach piłkarza, grającego w przeszłości w Rozwoju Katowice i Górniku Zabrze, Stadion Śląski to szczególne miejsce.



- Rozegrałem tutaj wiele meczów. Również na bocznych boiskach – tym trawiastym oraz na sztucznej trawie. Nigdy natomiast nie byłem na meczu dorosłej reprezentacji. Oglądałem w telewizji spotkanie z Portugalią, wygrane 2:1 po dwóch golach Ebiego Smolarka (w eliminacjach Euro 2008 – PAP). Kolejne ważne emocje dla mnie na Stadionie Śląskim to były derby Ruchu z Górnikiem. Czuję się tutaj jak w domu. Cieszę się, że wracam na ten stadion – przyznał 24-letni napastnik.

We wrześniu ubiegłego roku Milik w spotkaniu ligowym Napoli doznał poważnej kontuzji kolana, już drugiej w karierze. Na początku marca wrócił do gry we włoskiej ekstraklasie.

Spotkanie z Koreą Południową rozpocznie się o 20:45.