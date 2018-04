Wojewódzki pyta Milika o pudła, ten tylko się uśmiecha





Strzelając gola przyczynił się do historycznego zwycięstwa nad Niemcami. Trafił też na Euro 2016, choć z tej imprezy zapamiętany został głównie przez zmarnowane okazje. Napastnik reprezentacji Polski Arkadiusz Milik opowiedział o kadrze, treningach, ale i o życiu w Amsterdamie i Neapolu. A wszystko to w programie TVN "Kuba Wojewódzki".

- Gol strzelony Niemcom nie jest moim ulubionym, nie analizuję go bez końca. To było historyczne zwycięstwo, ale bardziej dziennikarze i inni ludzie mi o tym przypominają niż sam o tym myślę - mówił Milik na kanapie u Kuby.

"Wyjeżdżając z Polski, miałem kompleks typowego Polaka". Lewandowscy u Wojewódzkiego Czy Robert... czytaj dalej » Tamto zwycięstwo to październik 2014 roku i początek kariery młodego napastnika w kadrze. Reprezentację brał szturmem, dawał jej wiele. Przede wszystkim był partnerem - którego długo brakowało - dla Roberta Lewandowskiego.

Strzelał wiele goli, pokonał bramkarza Irlandii Północnej na Euro 2016 i wtedy coś się zacięło. Zaczął seryjnie marnować doskonałe okazje, o co kibice do dziś mają do niego sporo pretensji. Popularny stał się żart, że z tamtej imprezy nie wrócił, "bo nie trafił w bramki na lotnisku".

- Nie mam problemu, żeby o tym mówić - zapewnił napastnik. I rzeczywiście, wydaje się, że czuje do tego wszystkiego dystans, bo rozbawił go prezent od Wojewódzkiego. Napastnik Napoli otrzymał wielki karton z podpisem "Ostatnie pudło Arka Milika".

Reprezentant Polski podzielił się również wrażeniami z życia za granicą. - To prawda, że w Neapolu jestem bardziej popularny niż w Polsce. Wynika to z wielkiej fascynacji i pasji do futbolu, którą mają tam ludzie - przyznał.

Zanim trafił do Włoch, seryjnie zdobywał gole w barwach Ajaksu. O popularności w Holandii nie mówił, zdecydował się za to na żart. - W Amsterdamie nie paliłem - przyznał z szerokim uśmiechem.

Mimo dopiero 24 lat, Milik rozegrał już 38 meczów w reprezentacji, w których strzelił 12 goli. Mogłoby być ich nawet więcej, gdyby nie dwie poważne kontuzje kolan.