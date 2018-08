Bolesne słowa bramkarza Legii. "Może nasza piłka jest po prostu słaba?"





Rok temu za mocny okazał się zespół z Mołdawii, tym razem miejsce w szeregu pokazał legionistom zespół z Luksemburga. - Może tak naprawdę inni idą do przodu, a my stoimy? - zastanawia się Arkadiusz Malarz, bramkarz mistrzów Polski.

- Czuję się upokorzony, chciałbym zapaść się pod ziemię... ale tak się nie da - cytuje Malarza oficjalna strona klubowa Legii.

Powody do wstydu są. I to ogromne. Mistrzowie Polski w czwartek zremisowali na wyjeździe z Dudelange 2:2. Tydzień temu u siebie przegrali 1:2, więc w pucharach już ich nie ma.

Wiele pytań

Trener Legii znalazł winnego blamażu. "Nie awansowaliśmy przez decyzję sędziego" Mocne słowa... czytaj dalej » Jest jeszcze gorzej niż rok temu. Nie chodzi tylko o klasę rywala. Wtedy Legia odpadła z mołdawskim Sheriffem Tyraspol, w czwartej rundzie eliminacji, czyli na ostatniej prostej przed fazą grupową. Teraz potknęła się już na trzeciej.

Malarz nie mógł tego zrozumieć. To on po pierwszym meczu przekonywał, że straty zostaną w rewanżu odrobione. Czwartkowy smutny finał dwumeczu skłonił go do głębszych refleksji.

- Może nasza piłka jest po prostu słaba i staramy się czarować, że jesteśmy potęgą, że nasza reprezentacja fajnie gra, że piłka klubowa fajnie wygląda? Może tak naprawdę inni idą do przodu, a my stoimy? Może to jest to, a może to my znowu daliśmy ciała. Wydaje nam się, że możemy wygrać, że przeciwnik nam nic nie zrobi, a okazuje się inaczej. To bardzo boli... - przyznał.

Lista wstydu coraz dłuższa

Liga Europy miała być dla legionistów nagrodą pocieszenia, po tym jak nie powiodło się jej, już drugi rok z rzędu, w eliminacjach Ligi Mistrzów. W tym sezonie bramy do elity zatrzasnął przed nimi słowacki Spartak Trnawa. Poprzednio, tyle że rundę później, zrobiła to kazachska Astana.

Przegrywając z luksemburczykami legioniści wydłużyli listę kompromitujących występów polskich drużyn na arenie międzynarodowej. Od czwartku to Dundelange będzie jej nowym symbolem.

Blamaże polskich klubów w Europie sezon 2001/02 Pogoń Szczecin – Fylkir Reykyavik 1:2 i 1:1 runda wstępna Pucharu UEFA 2002/03 Zagłębie Lubin – Dinaburg Daugavpils 1:1 i 0:1 I runda Pucharu Intertoto 2002/03 Polonia Warszawa – Toboł Kostana 0:3 i 1:2 I runda Pucharu Intertoto 2003/04 Wisła Płock – FK Ventspils 1:1 i 2:2 runda wstępna Pucharu UEFA 2003/04 GKS Katowice – Cementarnica Skopje 0:0 i 1:1 runda wstępna Pucharu UEFA 2004/05 Wisła Kraków – Dinamo Tbilisi 4:3 i 1:2 I runda Pucharu UEFA 2006/07

Lech Poznań – FC Tiraspol 0:1 i i 1:3 II runda Pucharu Intertoto 2007/08 Legia Warszawa – Vetra Wilno 0:2 (mecz przerwany) II runda Puchar Intertoto 2009/10 Wisła Kraków - Levadia 1:1 i 0:1 II runda eliminacji Ligi Mistrzów 2011/12 Wisła Kraków - APOEL Nikozja 1:0, 1:3 IV runda eliminacji Ligi Mistrzów 2010/11 Wisła Kraków - Karabach Akdam 0:1, 2:3 III runda eliminacji Ligi Europy 2011/12 Jagiellonia - Irtysz Pawłodar 1:0, 0:2 I runda eliminacji Ligi Europy 2013/14 Lech Poznań - Żalgiris Wilno 0:1, 2:2 III runda eliminacji Ligi Europy 2013/14 Piast Gliwice – Karabach Agdam 1:2, 2:2 II runda eliminacji Ligi Europy 2014/15 Lech - Stjarnan 0:1, 0:0 III runda eliminacji Ligi Europy 2016/17 Cracovia - Shkendija Tetowo 0:2, 1:2 I runda eliminacji Ligi Europy 2017/2018 Jagiellonia - Gabala 1:1, 0:2 II runda eliminacji Ligi Europy 2017/2018 Legia - FK Astana 1:3, 1:0

III runda eliminacji Ligi Mistrzów 2017/2018 Legia - Sheriff Tyraspol 1:1, 0:0 IV runda eliminacji Ligi Europy 2018/2019 Legia - Spartak Trnawa 0:2, 1:0 II runda eliminacji Ligi Mistrzów 2018/2019 Legia - F91 Dudelange 1:2, 2:2

F91 Dudelange - Legia Warszawa 2:2 - Stumpf (7), Da Cruz (17) - Jose Kante (33), (86).

Pierwszy mecz: 2:1. Awans: F91 Dudelange.