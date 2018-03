Alarm u wicemistrzów świata. "Historyczny upadek. Nie mamy drużyny"





Argentyńskie media biją na alarm. Piłkarze przed rosyjskim mundialem zostali rozbici przez Hiszpanów 6:1. "Historyczny upadek. Było 1:6, a mogło być gorzej. I co teraz?" - zapytał dziennik "Ole".

W piątek Argentyńczycy pokonali 2:0 Włochów. We wtorek była klęska z Hiszpanią. W Madrycie wicemistrzowie świata polegli 1:6. Jeszcze nigdy w historii Albicelestes nie przegrali meczu większą różnicą bramek.

W obu sparingach nie mógł zagrać kontuzjowany Lionel Messi, choć jeszcze w poniedziałek selekcjoner Jorge Sampaoli zapowiadał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby kapitan zagrał.

"Cios w twarz"

"Historyczny upadek. Było 1:6, a mogło być gorzej. I co teraz? To pytanie zadajemy sobie wszyscy. Nie mamy drużyny, a mundial zaczyna się za mniej niż 90 dni - 16 czerwca meczem z Islandią. To potężny cios, z tych, które naprawdę bolą. A Messi cierpiał na trybunach" - napisano w serwisie internetowym gazety "Ole".



"Można przegrać mecz towarzyski, to się zdarza. Ale po tym, co działo się w eliminacjach, nam potrzebny był zastrzyk pewności siebie. To, co stało się w Madrycie, wszystko komplikuje" - podkreślono, przypominając przy okazji, że kadra z trudem, bo dopiero w ostatniej kolejce eliminacji, zapewniła sobie awans na mundial.



W wielu serwisach internetowych porażkę nazywano "ciosem w twarz".

Zwieszone głowy argentyńskich piłkarzy



"Już od dawna Argentyna nie była tak rozbita. Indywidualnie i drużynowo. Pod względem fizycznym i technicznym. Rywale strzelili sześć goli, przenikali naszą defensywę z taką swobodą, jak gdyby przechadzali się po dużym pokoju we własnym domu. Bez Messiego nie ma raju ani ambicji. Drużyna narodowa stała się szara i przewidywalna" - ocenili dziennikarze "La Nacion".

Bez Messiego ani rusz

Miejscowe media nie szukały usprawiedliwień wyniku, wskazując na nieobecność kontuzjowanych Angela Di Marii czy Sergio Aguero. Zgodnie wskazywały jednak, że bez Messiego nie ma drużyny.



"Brak największej gwiazdy zespołu był widoczny od samego początku. Hiszpania wiedziała czego chce, natomiast Argentyna pozostawiła mnóstwo wątpliwości i tylko jedną pewną rzecz: że Messi jest niezastąpiony" - napisano na stronie internetowej gazety "El Dia".



Z kolei dziennikarze "Diario Popular" zauważyli, jak w ciągu kilku dni zmieniło się nastawienie drużyny narodowej.



"Argentyna nie była nawet cieniem tej drużyny, która w piątek pokonała Włochy. Cała pewność siebie, która przyszła po meczu z Italią, została zmącona" - napisano.

Caballero przeżył koszmarny wieczór



Argentyna zagra na mundialu w grupie D z Chorwacją, Islandią i Nigerią. Z kolei Hiszpania trafiła do grupy B. Jej rywalami będą Portugalia, Maroko i Iran.

Hiszpania - Argentyna 6:1 (2:1)

Bramki: Diego Costa (12.), Isco (27., 52., 75.), Thiago Alcantara (55.), Iago Aspas (74.) - Nicolas Otamendi (39.)

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018