Argentyna bez Messiego, Neymar zadowolony. "Będzie łatwiej o zwycięstwo"





Argentyna, wciąż bez Lionela Messiego w składzie, we wtorkowy wieczór zmierzy się towarzysko z Brazylią. Gwiazda Canarinhos Neymar jest zachwycony, że nie będzie musiał rywalizować z byłym kumplem z Barcelony.

Maradona uderza w Messiego. "Przed meczem dwadzieścia razy biega do toalety" - Co z niego za... czytaj dalej » King Abdullah Stadium, Dżudda, Arabia Saudyjska – tam odbędzie się spotkanie dwóch gigantów z Ameryki Południowej.

Mają Dybalę

- Dla kochających futbol to na pewno zła wiadomość. Dla nas? Dobra, łatwiej nam będzie o zwycięstwo – oświadczył zawodnik PSG, gdzie trafił po czterech latach spędzonych w Dumie Katalonii.

Walka i tak szykuje się na całego. - Nigdy nie lekceważymy Argentyny, to wielki zespół, znakomici piłkarze. Mają w szeregach Paulo Dybalę, którego bardzo cenię. Musimy uważać, trudno wskazać faworyta – mówił Neymar na konferencji prasowej.

20 razy do toalety

Messi po raz ostatni w narodowych barwach wystąpił w czasie przegranego 3:4 mecz 1/8 finału mundialu z Francją.

Ostatnio skrytykował go Diego Maradona - rodak, była znakomitość futbolu.

- Nie powołałbym go do reprezentacji - ocenił kapitan mistrzów świata z 1986 roku na antenie Fox Sports. - To wielki piłkarz, ale nie lider. Trudno zrobić liderem kogoś, kto przed meczem 20 razy chodzi do toalety.

Źródło: PAP/EPA Messi po powrocie z mundialu w narodowych barwach jeszcze nie zagrał