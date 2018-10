Były reprezentant Włoch trzeci raz rzuca sport. Tydzień po ostatnim powrocie





Foto: PAP/EPA/FRANCO BOLZONI | Video: PAP/EPA Cassano zagrał 39 razy w kadrze

Antonio Cassano nie daje o sobie zapomnieć. Były napastnik Realu Madryt i reprezentacji Włoch już po raz trzeci ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. I to zaledwie siedem dni po tym, jak przygodę ze sportem wznowił.

Ledwie tydzień temu 36-latek rozpoczął treningi z występującym w Serie C Virtusem Entella.

- Nadszedł ten dzień, dzień w którym decydujesz, że to już naprawdę koniec - oświadczył piłkarz, który oprócz Królewskich grał też m.in. w Milanie, Interze czy Romie.

- Przez ostatnie dni pracy zdałem sobie sprawę, że brakuje mi już motywacji do konsekwentnych treningów. Żeby grać w piłkę potrzebujesz pasji i talentu, ale ponad wszystko determinacji, a na ten moment moje priorytety są inne - dodał.

Kolejny koniec

23 lata na zawodowym poziomie i koniec. "Teraz jest dobry moment" Były kapitan... czytaj dalej » Fani 39-krotnego reprezentanta Włoch mogą przeżywać deja vu. Cassano po raz pierwszy zawieszenie butów na kołku ogłosił w lipcu 2017 roku. Osiem dni po podpisaniu kontraktu z Hellasem Verona.

Zdanie zmienił już kilka godzin później. Mówił, że znów chce podjąć wyzwanie, że miał trudny sezon. W decyzji wytrwał sześć dni. Zagrał w dwóch przedsezonowych sparingach i znów karierę rzucił w kąt. Tłumaczył się frustracją, że na ligowy mecz czeka od maja 2016 roku. - Wiem, że gdybym miał inną osobowość wygrałbym więcej i grał lepiej - przyznał wtedy szczerze.

Teraz rozstanie z futbolem ma być definitywne. - Jest we mnie ciekawość i determinacja, by pokazać - przede wszystkim samemu sobie - że jestem zdolny do robienia dobrych rzeczy bez pomocy innych - zaznaczył. Włoch podziękował kolegom z drużyn, w których występował, rywalom oraz trenerom, z którymi pracował. Podkreślił, że futbol dał mu bardzo wiele i pozwolił uporać się z trudną sytuacją finansową.

Cassano w latach 2006-2007 zdobył mistrzostwo Hiszpanii z Realem, a w sezonie 2010/2011 triumfował w lidze włoskiej w barwach Milanu. Dwa razy sięgnął także po Superpuchar Włoch - raz z Milanem, a raz z Romą.