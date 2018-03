Siedem goli w dwóch meczach. Griezmann postraszył Barcelonę





Francuz Antoine Griezmann zdobył cztery bramki dla Atletico Madryt w wygranym 4:0 meczu z Leganes, w 26. kolejce Primera Division. Jego ekipa traci cztery punkty do prowadzącej Barcelony. Oba zespoły spotkają się w meczu na szczycie 4 marca.

Ostatnie dni są bardzo udane dla Griezmanna. W poprzedniej kolejce, 25 lutego, strzelił trzy gole przeciwko Sevilli (5:2). Przeciwko Leganes był jeszcze skuteczniejszy.

Gole wyjątkowej urody

Bez Ronaldo ani rusz. Real pokonany w Barcelonie Już w pierwszym... czytaj dalej » Francuski napastnik rozpoczął swój popis w 26. minucie. Bramka, którą wówczas zdobył, była jego setną w barwach Atletico. 26-latek pewnie wykorzystał sytuację sam na sam z golkiperem rywali.

Później trafił do siatki gości jeszcze w 35., 56. i 67. minucie. Uczynił to kolejno z rzutu wolnego, po strzale głową i z woleja lewą nogą. Wszystkie gole były wyjątkowej urody. Widać, że Francuz jest w świetnej formie.

Zrobić coś fajnego

Jak przyznał po wygranej z Leganes, jest bardzo zadowolony ze swojej gry, ale najważniejsze są trzy punkty.

- Pozostało nam dwanaście meczów, spróbujemy wygrać wszystkie i zobaczymy, jak daleko możemy zajść. Teraz jedziemy do Barcelony i postaramy się zrobić tam coś fajnego - przyznał bohater wieczoru. Od pewnego czasu mówi się o ewentualnym przejściu Griezmanna do Dumy Katalonii, więc na pewno będzie chciał się pokazać w starciu z wielkim rywalem.



Spotkanie na szczycie Primera Division odbędzie się 4 marca. Dzięki środowej wygranej Atletico umocniło się na drugim miejscu w tabeli. Ma 61 punktów i traci cztery do Barcelony, którą w czwartek czeka wyjazdowe starcie z będącym w strefie spadkowej zespołem Las Palmas.

Źródło: EPA Griezmann i trener Diego Simeone triumfują

Barcelona znów zadrwiła. Siedem goli na Camp Nou W Hiszpanii... czytaj dalej » Mecze 26. kolejki La Liga:

Wtorek:

Espanyol - Real Madryt 1:0

Girona - Celta Vigo 1:0



Środa:

Athletic Bilbao - Valencia 1:1

Getafe - Deportivo La Coruna 3:0

Malaga - Sevilla 0:1

Atletico Madryt - Leganes 4:0

Eibar - Villareal 1:0



Czwartek:

Betis - Real Sociedad

Las Palmas - Barcelona

Alaves - Levante