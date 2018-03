Najlepszy napastnik odpocznie od gry przez kontuzję. Anglicy i tak odetchnęli





Harry Kane, napastnik Tottenhamu i reprezentacji Anglii, uszkodził więzadła boczne w prawej kostce - poinformował w środę angielski klub w specjalnym oświadczeniu. Przez kilka dni kibice na Wyspach drżeli o zdrowie najskuteczniejszego zawodnika Premier League. Okazuje się, że 24-latek wróci do gry na początku kwietnia i jego udział w rosyjskim mundialu nie jest zagrożony.

W niedzielę Kane doznał kontuzji w ligowym meczu z Bournemouth. Napastnik Tottenhamu w pierwszej połowie pokonał strzałem głową Asmira Begovicia, ale został przy tym staranowany przez bramkarza gospodarzy. Anglik z grymasem bólu złapał się za kostkę. Po interwencji lekarskiej okazało się, że musi zejść z boiska. Bramki ostatecznie mu nie uznano, bo sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. Koguty bez niego rozprawiły się z rywalem 4:1.

Odpocznie od piłki

W środę londyński klub poinformował o stanie zdrowia piłkarza.

"Wstępne oceny potwierdziły, że Harry Kane uszkodził boczne więzadła w prawej kostce" - napisano w oświadczeniu.

To oznacza, że przerwa napastnika potrwa kilka tygodni. Kane nie zagra w najbliższym ćwierćfinale Pucharu Anglii ze Swansea. Nie wystąpi także w reprezentacji, która zmierzy się towarzysko z Holandią i Włochami. Pod znakiem zapytania stoją ligowe występy przeciwko Chelsea i Stoke na początku kwietnia, bo wtedy Kane ma wrócić do treningów.

"To rozczarowujące, że będę mógł wrócić dopiero w przyszłym miesiącu, ale kontuzje są częścią sportu. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby wrócić jak najszybciej" - napisał na Twitterze piłkarz.



To nie pierwsza tego typu kontuzja Kane’a w ostatnich latach. We wrześniu 2016 roku także uszkodził kostkę i z tego powodu opuścił dziesięć meczów. Z kolei w ubiegłym roku przez kontuzję odpoczywał przez cztery tygodnie.

Strzela na zawołanie

W tym sezonie Anglik strzela jak natchniony. W 39 występach wbił już 35 goli dla Tottenhamu. W kadrze dotychczas uzbierał 12 trafień w 23 spotkaniach, z czego aż siedem w ostatnich sześciu meczach.

Kane jest pewniakiem do wyjazdu na mundial w Rosji. Rywalami Anglików w grupie G będą Belgia, Panama i Tunezja.