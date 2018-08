"Nasze kluby dobijają do dna. Piłkarze Legii narobili nam wstydu"





- Nasze kluby dobijają do dna i w najbliższych latach nie będzie lepiej, bo niepowodzenia w pucharach spowodują dodatkowe problemy finansowe – mówi po klęsce polskich drużyn były reprezentant Polski Andrzej Iwan.

Ostateczna kompromitacja. Luksemburczycy wyrzucili Legię Stało się. Legię... czytaj dalej » - Odpadnięcie Legii z mistrzem Luksemburga to kompromitacja. Jej piłkarze narobili nam tylko wstydu i obciachu. Nie ma na to żadnego usprawiedliwiania, choć gdy po losowaniu analizowałem rywali polskich drużyn powiedziałem, że warszawianie mają największe szanse, ale i tak odpadną.

- Legia ma duży budżet, ale trzeba umieć nim zarządzać. Przez kilka miesięcy zmieniło się tam pięciu trenerów. Prowadzona jest fatalna polityka transferowa. O jakim nowym zawodniku można powiedzieć, że wzmocnił zespół? Czy któryś z tych nabytków wyróżniał się na tle piłkarzy z Luksemburga? Gdy widzę tych wszystkich ludzi, którzy siedzą wokół Dariusza Mioduskiego, to przypomina mi się wczesny Bogusław Cupiał (były właściciel Wisły Kraków), któremu tłukli do głowy nie wiadomo co. I tu jest główny problem – twierdzi Iwan.

Plusik przy Jagiellonii

29-krotny reprezentant Polski nieco łagodniej odniósł się do porażek Lecha Poznań z KRC Genk i Jagiellonii Białystok z KAA Gent.



- Odpadli z naprawdę solidnymi zespołami. Liga belgijska jest mocna, o czym przekonało się kilku polskich piłkarzy, którzy nie zrobili kariery w tamtejszych klubach. Jagiellonię to nawet można pochwalić, bo zagrała dwa dobre mecze i walczyła o awans do końca – podkreślił Iwan.

Źródło: PAP/EPA Europejskie puchary już bez polskich zespołów

"Dobijają do dna"

Polskie zespoły jeszcze nigdy w historii nie pożegnały się tak szybko z rozgrywkami pucharowymi. Kryzys się od jakiego czasu pogłębia.



- Nasze kluby dobijają do dna i w najbliższych latach nie będzie lepiej, bo niepowodzenia w pucharach spowodują dodatkowe problemy finansowe. Generalnie brakuje w Polsce bogatych mecenasów futbolu, kogoś, kto wyłożyłby większe środki i zbudował naprawdę mocny zespół. Samorządy dają trochę pieniędzy, ale to nie jest droga do postępu. Nie widzę dla naszych klubów światełka w tunelu – podsumował Iwan.