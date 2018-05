Chińczycy rezygnują z Iniesty. Może zostać kolegą Podolskiego





W ciągu trzech lat gry w Chinach miał zarobić więcej niż przez całą karierę w Barcelonie, ale temat upadł, po Chongqing Dangdai Lifan oficjalnie ogłosił, że nie sprowadzi Andresa Iniesty. Katalońskie media twierdzą, że Hiszpan przeniesie się do Japonii.

Pod koniec kwietnia "Don Andres" poinformował, że bieżący sezon jest jego ostatnim w barwach Dumy Katalonii. - Po 22 latach w klubie wiem co to znaczy być piłkarzem Barcelony, według mnie najlepszego zespołu na świecie. Wiem też, z jaką odpowiedzialnością wiąże się rola kapitana tej drużyny. Ale będąc szczerym przed sobą samym i przed całym klubem: ten etap dobiegł końca w tym roku - poinformował ze łzami w oczach na specjalnie zwołanej konferencji. Iniesta pożegnał się we łzach. "Ten sezon jest ostatni" Sala... czytaj dalej »

"Nie w roli piłkarza"

Katalońskie media od razu rozpoczęły spekulacje, dokąd pójdzie piłkarz, który za kilka dni będzie świętował 34. urodziny. Podobno najbardziej zabiegało o niego chińskie Chongqing Dangdai Lifan. Mało tego, właściciel klubu chiński biznesmen Jiang Lizhang już miał zaproponować mu kontrakt na trzy lata, 27 milionów euro na rękę za sezon, a do tego zakup sześciu milionów butelek sygnowanych jego imieniem, gwarantując piłkarzowi sześć euro za sztukę. Łącznie dawało to sporo ponad 100 milionów euro.

Minęło kilka dni i w poniedziałek Chińczycy wydali komunikat, w którym poinformowali, że rezygnują z piłkarza. "Nie będziemy sprzeciwiać się polityce wydatków ustalonej przed Federację ani zakłócać chińskiego rynku. Pogłębimy współpracę z Andresem, ale nie dołączy on do nas w roli piłkarza" - można przeczytać. Ta ostatnia kwestia wiąże się z biznesem zawodnika, opartym na produkcji wina. To o tyle zaskakująca informacja, bo kilka dni wcześniej prezes tego klubu Gong Daxing wyraził wielką nadzieję, że wkrótce zobaczy w klubie hiszpańskiego wirtuoza. 36 milionów za wino, dużo więcej za grę. Tak Chińczycy kuszą Iniestę Liczby robią... czytaj dalej »

Nie Chiny, a Japonia?

Od nowa zaczęły się spekulacje. Późnym wieczorem rozgłośnia radiowa Cadena SER poinformowała, że Iniesta miał "w ostatni weekend dojść do porozumienia z Vissel Kobe". Ten oferuje mu ponoć trzyletni kontrakt, każdy rok warty 25 mln euro. W japońskim klubie od marca ubiegłego roku występuje Lukas Podolski. Co ciekawe, właścicielem drużyny z J-League jest sponsor Barcelony Rakuten.

W Barcelonie Iniesta wywalczył dziewięć tytułów mistrza Hiszpanii, sześć razy zdobył Puchar Króla i siedmiokrotnie krajowy Superpuchar. Sukcesy odnosił także w rozgrywkach międzynarodowych: czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, a po trzy razy w Superpucharze UEFA i w klubowych mistrzostwach świata.