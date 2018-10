Ronaldo gotowy do meczu z Udinese. "Zachowuje spokój i zimną krew"

5.10 | Do problemów Cristiano Ronaldo z wymiarem sprawiedliwości mogą za chwilę dojść finansowe. Na oskarżenia o gwałt zareagowali sponsorzy piłkarza.

Cristiano Ronaldo w internecie zapewnia o swojej niewinności ws. oskarżenia o gwałt. Mówi o swoim czystym sumieniu i o tym, że spokojnie czeka na ewentualne ustalenia śledczych. Jednocześnie - jak ogłosił trener reprezentacji Portugalii - Ronaldo nie zagra w najbliższych meczach kadry, w tym z Polską. Ale głos zabiera też prawniczka domniemanej ofiary i podaje nowe szczegóły na temat tego, co miało się stać 9 lat temu w Las Vegas. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Trener Juventusu Massimiliano Allegri zapewnia, że Cristiano Ronaldo jest gotowy do sobotniego meczu Serie A z Udinese. - Przeżywa trudne chwile, ale to, co dzieje się wokół niego, nie ma wpływu na sportową formę - oświadczył włoski szkoleniowiec.