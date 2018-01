Polak nie zatrzymał Manchesteru. Udany debiut Sancheza





Foto: Paul Childs/Reuters/Forum | Video: Twitter/ManUtd/Arsenal Alexis Sanchez już gra i asystuje

To była łatwa przeprawa Manchesteru United w 1/16 finału Pucharu Anglii. Czerwone Diabły pokonały na wyjeździe występujący na czwartym poziomie rozgrywek Yeovil Town 4:0, a udział przy dwóch golach miał debiutujący w zespole Alexis Sanchez.

Sprowadzony kilka dni temu z Arsenalu Chilijczyk założył legendarny w klubie z Old Trafford numer 7, wybiegł w podstawowym składzie i grał do 72. minuty. Już pierwszy występ 29-latka pokazał, że może to być transfer udany. Rekord w portfelu. "To zagrożenie" Alexis Sanchez z... czytaj dalej »

Prezent na urodziny

Skrzydłowemu nie przeszkadzało nawet buczenie kibice gospodarzy, gdy tylko pojawiał się przy piłce. Często prosił się o nią i szukał okazji. Efekty wyszły znakomite.

Sanchez miał udział przy pierwszym golu i zaliczył asystę przy drugim. Polskiego bramkarza Artura Krysiaka pokonywali kolejno: Marcus Rashford, Ander Herrera, Jesse Lingard i w doliczonym czasie gry Romelu Lukaku.

Awansem do kolejnej rundy Czerwone Diabły sprawiły prezent swojemu trenerowi - Mourinho obchodził w piątek 55. urodziny. Portugalczyk podsumował występ Sancheza.

- Jestem zadowolony z tego, co pokazał. Podjął dobrą decyzję przy wyprowadzaniu kontrataku, gdy zdobyliśmy drugą bramkę. Alexis jest dla nas fantastycznym wzmocnieniem. Da nam doświadczenie i dojrzałość. Dobrzy piłkarze chcą grać z dobrymi piłkarzami - powiedział "Mou".