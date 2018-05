Ferguson opuścił oddział intensywnej terapii. "Będzie kontynuował rehabilitację"





Foto: Jane Barlow/PAP/PA | Video: TVN 24 Alex Ferguson jest ikoną Manchesteru United

Były trener piłkarzy Manchesteru United Alex Ferguson w środę opuścił oddział intensywnej terapii - poinformował angielski klub na swojej stronie. 76-latek przebywał tam od sobotniego poranka po wylewie krwi do mózgu i operacji.

"Sir Alex nie potrzebuje już intensywnej opieki, ale będzie kontynuował rehabilitację. Jego rodzina była przytłoczona poziomem wsparcia i życzeniami, ale wciąż prosi o zachowanie prywatności, bo to będzie niezbędne podczas kolejnego etapu leczenia" - napisano w oświadczeniu zamieszczonym przez Manchester United.

Wielkie sukcesy

"Sir Alex wybudził się ze śpiączki. Rozmawiał z bliskimi" Dobre wieści w... czytaj dalej » Ferguson jest najbardziej utytułowanym menedżerem w historii brytyjskiego futbolu. Pracował z Czerwonymi Diabłami w latach 1986-2013, zdobywając 38 trofeów, w tym 13-krotnie mistrzostwo Anglii. Dwa razy cieszył się też z triumfu w Lidze Mistrzów.



Wcześniej Ferguson był trenerem w ojczystej Szkocji - w klubach East Stirlingshire i St. Mirren oraz Aberdeen. Ponad trzy dekady temu poprowadził też reprezentację tego kraju na nieudanych dla niej mistrzostwach świata w Meksyku.

Niedawno gratulował Wengerowi

Do emerytury, na którą przeszedł mając przeszło 70 lat, pracował już tylko na Old Trafford. Później również regularnie chodził na mecze Czerwonych Diabłów, oglądając je z trybuny honorowej. 29 kwietnia wręczył pamiątkowy prezent wieloletniemu rywalowi Arsene'owi Wengerowi. Francuz po tym sezonie odchodzi z Arsenalu Londyn.



W 1999 roku słynny Szkot otrzymał tytuł szlachecki, przyznany przez królową Elżbietę II. Z kolei w 2010 poprawił rekord legendarnego Matta Busby'ego, który był szkoleniowcem United przed 24 lata, od 1945 do 1969 roku. Łącznie poprowadził Czerwone Diabły w 1500 meczach. Jego podopieczni wygrali 895 z nich, zremisowali 338, a przegrali 267.



