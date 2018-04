Dobra wiadomość dla Krychowiaka. Trener wyrzucony z klubu





Foto: PA Wire/PA Images/Forum | Video: Peter Nicholls/Reuters/Forum, wba.co.uk Krychowiak miał na pieńku z Pardew

Tego można było się spodziewać. Po ósmej porażce z rzędu i coraz gorszej sytuacji w tabeli, Alan Pardew przestał być menedżerem West Bromwich Albion - poinformował w poniedziałek klub, w którym na wypożyczeniu gra Grzegorz Krychowiak.

Pardew przejmował klub w listopadzie z rąk Gary'ego Megsona, który tymczasowo zastępował zwolnionego Tony'ego Pulisa. The Baggies jednak nie uzdrowił. Tylko jedno zwycięstwo, pięć remisów i aż 12 porażek mówią wszystko.

Ta ostatnia przyszła w sobotę na własnym boisku z Burnley 1:2. Krychowiak cały mecz oglądał z ławki rezerwowych. W efekcie do bezpiecznego, 17. miejsca WBA traci 10 punktów i na sześć kolejek przed zakończeniem rozgrywek ma już niewielkie szanse na pozostanie w Premier League. Krychowiak pokutuje. Nie podniósł się z ławki Szkoleniowiec... czytaj dalej »

Krychowiak się cieszy

Władze klubu jeszcze łudzą się na pozostanie w elicie. W poniedziałek podziękowali trenerowi za współpracę. "W drodze dyskusji West Bromwich Albion i Alan Pardew za porozumieniem stron zdecydowali się rozwiązać umowę" - klub poinformował na Twitterze.

Razem z Pardewa z WBA odejdzie jego asystent John Carver. W następnym meczu ligowym ze Swansea City Łukasza Fabiańskiego zespół z West Bromwich poprowadzi tymczasowo inny członek sztabu trenerskiego Darren Moore.

Z odejścia menedżera cieszy się pewnie Krychowiak, który w niedawnym meczu z Leicester City nie podał mu ręki schodząc przedwcześnie z boiska. Chociaż potem Polak przeprosił trenera, potyczki z Bournemouth oraz Burnley oglądał z ławki rezerwowych.



West Bromwich Albion and Alan Pardew have agreed to mutually part company following discussions between both parties.#WBAhttps://t.co/5nB4TJWdes — West Bromwich Albion (@WBA) April 2, 2018