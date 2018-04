Manchesterowi już się nie przyda. Chce zdążyć na mundial





Piłkarz Manchesteru City Sergio Aguero przeszedł operację kolana i prawdopodobnie nie zagra do końca sezonu. Argentyńczyk powinien jednak zdążyć wrócić do formy przed rozpoczynającymi się 14 czerwca mistrzostwami świata w Rosji.

"Wracam do siebie po artroskopii. Jestem zmotywowany, żeby wrócić na boisko jak najszybciej" - napisał na Twitterze 29-letni napastnik, król strzelców angielskiej ekstraklasy w sezonie 2014/15.







Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas //Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 17 kwietnia 2018





Nie mógł biegać

Koledzy strzelali gole, Neymar grał w pokera. "On pluje na ten klub" Neymar, który w... czytaj dalej » Aguero ostatnio wystąpił w pierwszym składzie The Citizens 4 marca, a ostatni mecz rozegrał 10 kwietnia w Lidze Mistrzów, kiedy wszedł na boisko w drugiej połowie. Po 24 minutach gry stwierdził, że nie może już biegać. Ból był zbyt duży.



Manchester City od niedzieli ma już zapewniony piąty w historii klubu tytuł mistrzowski. Z kolei wcześniej odpadł z Ligi Mistrzów i Pucharu Anglii. Zakończy sezon z dwoma trofeami, ponieważ zdobył także Puchar Ligi.



Argentyna rozegra pierwszy mecz mundialu 16 czerwca z Islandią. Poza tym w grupie D rywalizować będzie z Chorwacją i Nigerią. Aguero jest podstawowym zawodnikiem reprezentacji. Zagrał w niej 84 razy i strzelił 35 goli.

Jest wicemistrzem świata sprzed czterech lat.