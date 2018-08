Nie zdążył zadebiutować, a już zabalował





Kolejny występek niepokornego Radji Nainggolana. Belgijski pomocnik nie najlepiej zaczął przygodę z nowym klubem. Jeszcze przed debiutem w Interze Mediolan zdążył podpaść kibicom. Były impreza, alkohol i środkowy palec.

- Interowi bardzo na mnie zależało - przyznał pod koniec czerwca w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" pomocnik, który kosztował mediolańczyków około 24 milionów euro. Pytanie, jak bardzo samemu Radji zależało na grze w Mediolanie. Od tamtej rozmowy minęło już dwa miesiące, a 30-latek już zdążył podpaść kibicom.

Nocne igraszki

Belg obecnie leczy kontuzję, której doznał podczas okresu przygotowawczego Nerazzurrich. Ominął go mecz inauguracyjnej kolejki z Sassuolo, ale w najbliższej serii spotkań miał już znaleźć się w kadrze na starcie z Torino.

Miał, bo nie wiadomo, jak klub zareaguje na prowadzenie się samego piłkarza. Wydawałoby się, że jak kontuzja, to zawodnicy chcą się jak najszybciej wyleczyć i skupiają się głównie na tym, ale nie Radja. Włoskie media obiegły fotografie i film, na których piłkarz bawił się w nocnym klubie w Bergamo. Alkohol był obecny, co widać po jego zachowaniu. Nagrywający filmik zwrócił się do Belga: "Niedługo powinieneś wrócić do gry, wracaj do domu i kładź się spać". Piłkarz "odpłacił się" pokazaniem środkowym palcem. Nagranie raczej nie pomoże piłkarzowi na starcie w nowym klubie.



To jednak nie wszystko, ponieważ następnego dnia rano Nainggolan przyjechał samochodem na trening Interu. Mało tego, miał na sobie to samo ubranie, w którym imprezował w nocy. We Włoszech nie mają wątpliwości: piłkarz zdecydował się na przyjazd z klubu do klubu.

Co na to Inter? Na razie brak komentarza w tej sprawie.

Awanturnik

To, że Belg lubi się pobawić, wiadomo nie od dziś. W styczniu Roma, jego były klub, ukarała go za opublikowanie filmów, na których widać było, jak pije alkohol, przeklina i pali papierosy.

Wcześniej rozbił też kilka samochodów, a raz w jego domu interweniowała policja, bo miał bić żonę. Dwukrotnie wyrzucany był też z reprezentacji. Głównie z tego powodu selekcjoner Roberto Martinez nie znalazł dla niego miejsca w kadrze na mundial. Czerwone Diabły z Rosji wróciły z historycznym brązem.

Inter jest czwartym włoskim klubem w karierze Nainggolana, po Piacenzie, Cagliari i Romie.