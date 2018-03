Nawałka sprawdzał, teraz musi wybrać. "Wewnętrznie czuję, kto może pojechać"





Po dwóch meczach towarzyskich w najbliższych dwóch miesiącach Adam Nawałka będzie głowić się, kogo zabrać na mundial. - Kluczowym czasem będzie kwiecień i maj, czyli forma zawodników w rozgrywkach ligowych - mówił selekcjoner.

We wtorek Polacy pokonali 3:2 Koreę Południową, cztery dni wcześniej przegrali 0:1 z Nigerią. Selekcjoner pokreślił, że najważniejsze w tych spotkaniach nie były wyniki.

Lewandowski zwraca uwagę na główny mankament. "To jest duże pole do poprawy" Kapitan... czytaj dalej » - Myślę, że te mecze pokazują, ile jeszcze czeka nas pracy. Służą doskonaleniu strategii gry i sprawdzeniu zawodników, którzy kandydują do kadry. Dają nam sporo informacji o sytuacji personalnej i prognozach na mistrzostwa świata. Nie będę na gorąco oceniał piłkarzy, dopiero po dokładnej analizie to zrobimy - powiedział po wtorkowym spotkaniu w Chorzowie.

- W porównaniu do piątkowego meczu z Nigerią (0:1) organizacja gry naszego zespołu była gorsza. Zmiany w składzie wpłynęły destabilizująco na naszą grę - ocenił wtorkowy mecz Nawałka - dodał.

Kluczowy okres

Ostateczną kadrę na turniej selekcjoner ogłosi 5 czerwca. Mecz z Koreą był więc ostatnim przed powołaniami. Zarys drużyny na mundial Nawałka z pewnością już ma. W najbliższych miesiącach będzie się przyglądać piłkarzom w spotkaniach ligowych i na dwóch zgrupowaniach.

- Wewnętrznie czuję, kto może pojechać, a kto nie, ale kluczowym czasem będzie kwiecień i maj, czyli forma zawodników w rozgrywkach ligowych. Cały czas musimy robić wszystko, by wydobyć z zawodników jak najwięcej, poszerzać selekcję, choć doskonale wiemy, że to był na to doskonały okres - przyznał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Nawałka o selekcji przed mundialem

Zgrupowania i dwa mecze

Przed wyjazdem na mistrzostwa Biało-Czerownych czekają jeszcze dwa mecze towarzyskie. Oba w Polsce. 8 czerwca zagrają w Poznaniu z Chile, cztery dni później w Warszawie z Litwą. Turniej rozpocznie się 14 czerwca. Pierwszy mecz - z Senegalem - 19.

Na przełomie maja i czerwca kadra uda się na dwa zgrupowania. Najpierw w Juracie, potem w Arłamowie.

PLAN PRZYGOTOWAŃ DO MUNDIALU:

21-26 maja 2018: zgrupowanie regeneracyjne reprezentacji Polski w Hotelu Bryza w Juracie

28 maja – 7 czerwca 2018: zgrupowanie reprezentacji Polski w Hotelu Arłamów



5 czerwca 2018: ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018



8 czerwca 2018: mecz towarzyski z Chile (Poznań)

12 czerwca 2018: mecz towarzyski z Litwą (Warszawa)



13 czerwca 2018: wylot do bazy w Soczi, gdzie kadra będzie stacjonowała w Rosji

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018