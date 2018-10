Wściekły Mourinho. Wygrana uciekła mu sprzed nosa





Jose Mourinho i jego Manchester United byli bardzo blisko zwycięstwa z Chelsea w Londynie. Szlagier zakończył się jednak podziałem punktów, a pod koniec meczu doszło do awantury. Z wygranej nie mógł cieszyć się także grający w West Ham United Łukasz Fabiański.

Mourinho wywalczył z Chelsea trzy tytuły mistrzowskie, ale w sobotę kibice The Blues zdawali się nie zwracać na to uwagi i momentami buczeli na swojego dawnego idola. Będąc trenerem Manchesteru United, Portugalczyk nie może liczyć na ich względy, a stadion Stamford Bridge jest niegościnny także dla jego zespołu. Czerwone Diabły przegrywały tu pod wodzą "The Special One" w każdym z poprzednich trzech starć. W sobotę zła passa mogła się odwrócić. Tak się jednak nie stało.

Najszybsze sto asyst w historii. Trafił do Księgi Rekordów Guinnessa - Nie jestem... czytaj dalej » Mecz rozstrzygnął się w dramatycznych okolicznościach. Po pięciu doliczonych minutach goście prowadzili jeszcze 2:1, dzięki dwóm trafieniom Anthony'ego Martiala.

W ostatniej akcji meczu wyrównał jednak w zamieszaniu podbramkowym Ross Barkley. Wówczas doszło do wymiany uprzejmości między Mourinho, a jednym z trenerów Chelsea. Zrobiło się olbrzymie zamieszanie, a obie strony musieli uspokajać ochroniarze. Mecz dokończono po kilkuminutowej przerwie.

Nieszczęśliwi Polacy

West Ham Łukasza Fabiańskiego zmierzył się na własnym stadionie z Tottenhamem. Losy spotkania rozstrzygnęły się tuż przed przerwą. Wówczas to Moussa Sissoko przedarł się prawą stroną i dośrodkował wprost na głowę Erika Lameli. Argentyńczyk nie miał problemów, by z najbliższej odległości pokonać naszego bramkarza.

Ponownie polscy kibice nie mogli oglądać w akcji innego kadrowicza Jana Bednarka. 22-latek nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych Southampton w spotkaniu z Bournemouth. Święci zremisowali na wyjeździe 0:0.

Źródło: PAP/EPA Fabiański nie miał dużo pracy podczas meczu

Wyniki meczów 9. kolejki Premier League:



Sobota

Chelsea - Manchester United 2:2

AFC Bournemouth - Southampton 0:0

Cardiff City - Fulham 4:2

Manchester City - Burnley 5:0

Newcastle United - Brighton 0:1

West Ham United - Tottenham Hotspur 0:1

Wolverhampton Wanderers - Watford 0:2



Huddersfield Town - Liverpool 0:1

Niedziela

Everton - Crystal Palace



Poniedziałek

Arsenal - Leicester City