14 lat bez zwycięstwa. Niechlubny rekord wyrównany





»

Wygrać reprezentacja San Marino nie potrafi od czternastu lat. W piątkowy wieczór zaliczyła już 86. kolejny taki mecz, przez co wyrównała niechlubny rekord.

28 kwietnia 2004 roku - ten dzień już na zawsze będzie wspominany w San Marino jako dzień niezwykły, niepowtarzalny. To wtedy bowiem drużyna z południa Europy odniosła ostatnie zwycięstwo. Było to w meczu towarzyskim z Liechtensteinem, a na rękach do dzisiaj niesiony jest strzelec jedynego gola Andy Selva. Od 12 lat nie wiedzą, jak wygrać. Gorszych nie ma Co mecz to... czytaj dalej »

Liga Narodów też nie pomogła

Pewnie piłkarze z tego malutkiego państwa sami nie zdawali sobie sprawy, co ich później czeka. Od tamtego czasu było dramatycznie słabo. Przykłady? 0:13 z Niemcami, 0:11 z Holandią, 0:10 z Polską. Pojedynczych sukcesów, jak gol z Biało-Czerwonymi (przy porażce 1:5) oraz Norwegami czy remis z Estonią, było jak na lekarstwo.

Sytuacji nie zmieniła nawet reorganizacja rozgrywek europejskich przez UEFA, w taki sposób, by teoretycznie słabsze zespoły mierzyły się głównie ze sobą. W Lidze Narodów San Marino trafiło bowiem do grupy z Białorusią, Luksemburgiem i Mołdawią. Efekt? Trzy mecze, trzy porażki, bilans bramkowy 0:10. W piątek piłkarzom Franco Varrelli nie dali szans w Kiszyniowie Mołdawianie, wygrywając 2:0 po golach Radu Ginsariego.

Dla piłkarzy San Marino był to już 86 z rzędu mecz bez zwycięstwa, przez co wyrównali rekord Andory ustanowiony 13 listopada 2016 roku. Co ciekawe, kraj leżący w Pirenejach swoją fatalną passę zakończył właśnie w meczu z San Marino, w lutym 2017 roku.

Źródło: Vasily Fedosenko/Reuters/Forum Franco Varrella instruuje swoich piłkarzy

O przerwanie passy

Szansę na zakończenie fatalnej serii 204. reprezentacja świata według ostatniego rankingu FIFA będzie miała już 15 października w spotkaniu rewanżowym z Luksemburgiem. Liderem grupy D2 z siedmioma punktami jest Białoruś, która wygrała u siebie z prowadzącym do tej pory Luksemburgiem 1:0.