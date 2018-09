750 milionów euro w rok. Rekordowe przychody Realu





Real Madryt osiągnął w sezonie 2017/18 rekordowe w historii klubu przychody - 750,9 mln euro. To wzrost o 76 mln, czyli jedenaście procent w stosunku do poprzedniego sezonu. W kwocie tej nie uwzględniono zysków z transferu zawodników - podała agencja AP.

Real daje drugą szansę. Powrót za 33 miliony euro Olympique Lyon i... czytaj dalej » Zyski z tytułu transferów są także najwyższe w ciągu 15 lat sprawowania funkcji prezesa Królewskich przez obecnie 71-letniego Florentino Pereza (2000-2006 i ponownie od 2009 r.). Perez został wybrany na kolejną kadencję i będzie zarządzał klubem do 2021 r., więc ma szansę na poprawienie wyników finansowych.

Sezon niemal idealny

Nie będzie to proste, bowiem wzrost zysków transferowych to w dużym stopniu zasługa przejścia Portugalczyka Cristiano Ronaldo za 112 mln do Juventusu Turyn.



Piłkarze pod wodzą trenera Zinedine'a Zidana zdobyli w minionym sezonie cztery trofea: puchar Ligi Mistrzów (po raz trzynasty), Superpuchar Hiszpanii, Superpuchar UEFA oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.