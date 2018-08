Przebiegł z piłką 70 metrów, ośmieszał kolejnych rywali i trafił. Mocne otwarcie w Hiszpanii





Foto: EPA/Pepo Herrera | Video: PAP/EPA Morales wykończył akcję po mistrzowsku

W Hiszpanii wróciło poważne granie. Już pierwsza kolejka Primera Division przyniosła kandydata do miana "gola sezonu". Postarał się o niego szybki jak "Struś Pędziwiatr" Jose Luis Morales.

Była 54. minuta meczu Betis - Levante. Atakowali faworyci gospodarze, ale piłkę wypiąstkował właśnie bramkarz gości Oier. Przejął ją w pojedynku główkowym w okolicach 70 metra gracz drużyny z Walencji Morales, który pognał prawą stroną boiska, minął jednego zawodnika, ścinając do środka. Nie widział przeszkód.

Jeden z obrońców Betisu próbował odebrać mu ją wślizgiem, ale wyszło z tego dobre prostopadłe podanie do Hiszpana, który obiegł tym samym kolejnego rywala. Znalazł się już tuż przed polem karnym. Przed nim tylko obrońca i bramkarz. Pierwszego oszukał kapitalnym zwodem, drugiego pięknym uderzeniem zewnętrzną częścią stopy.

Za chwilę do "El Comandante" koledzy podbiegli z gratulacjami. Od jego przejęcia piłki do strzału minęło 13 sekund. Z pewnością będzie się o nich pamiętało, bo to może być kandydat do miana "gola sezonu".



¿El gol del campeonato? En el primer partido de #LaLiga, Morales marcó este hermoso golazo para que el #Levante le gane 2-0 a #RealBetis. El partido finalizó 3-0.https://t.co/4UAsoduG7i — Todo Gol (@TodoGol2018) August 18, 2018

Niezmordowany

Była to bramka na 2:0, bo wcześniej wynik otworzył Marti Roger, który tym samym strzelił pierwszego w nowych rozgrywkach. Wynik na 3:0 ustalił Morales, kolejny raz pokazał, że z wydolnością nie ma żadnych problemów. Mijał doliczony czas gry, a 31-latek wykończył ładną kontrę gości. Takiej inauguracji w Sewilli nikt się z pewnością nie spodziewał.

A Morales? Kilka chwil przed swoim drugim trafieniem pokazał, jak dużo kosztuje go to spotkanie. Po jednym ze strzałów wycieńczony oparł się dłońmi o murawę.

Źródło: EPA/Pepo Herrera Morales bohaterem Levante



Wyniki i program 1. kolejki ekstraklasy Hiszpanii:

piątek

Betis - Levante 0:3

Girona - Real Valladolid 0:0

w sobotę

Celta Vigo - Espanyol

Villarreal - Real Sociedad

Barcelona - Alaves

w niedzielę:

Eibar - Huesca

Rayo Vallecano - Sevilla

Real Madryt - Getafe

w poniedziałek:

Valencia - Atletico Madryt

Athletic Bilbao - Leganes