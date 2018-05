Setka City, rekord Salaha, spadek "Fabiana". W Anglii wszystko już jasne





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA 38. kolejka Premier League była emocjonująca

W niedzielę poznaliśmy wszystkie rozstrzygnięcia w angielskiej Premier League. Ostatnia kolejka obfitowała w wiele ciekawych i historycznych wydarzeń.

Manchester City już dawno temu mógł cieszyć się z mistrzostwa kraju, ale trener Pep Guardiola i jego piłkarze liczyli, że jako pierwsi w historii wywalczą sto punktów w Premier League. Przed ostatnią kolejką mieli na koncie 97 oczek i wybierali się na mecz z Southampton. Zwycięstwo Obywateli wydawało się formalnością.

Źródło: PAP/EPA Kibice i piłkarze City oszaleli z radości



Niesamowite rekordy City. "Lepsi niż wszyscy inni w historii" Piłkarze... czytaj dalej » Niespodziewanie Święci postawili mistrzom trudne warunki. Zagrali bardzo cofnięci, skupiali się głównie na defensywie i bardzo długo utrzymywali bezbramkowy remis.

Taka taktyka przynosiła efekt do 94. minuty. Wówczas to Gabriel Jesus wykorzystał 16 asystę w sezonie Kevina De Bruyne. Po tym golu Guardiola i jego podopieczni cieszyli się tak, jakby decydował on o mistrzostwie. Nic dziwnego jednak, że są dumni. 100 punktów, 32 zwycięstwa i 106 strzelonych goli w sezonie to historyczne osiągnięcia.

Salah wyprzedził gwiazdy

Z wyjątkowego rekordu może cieszyć także Egipcjanin Mohamed Salah z Liverpoolu. Strzelił on bramkę w meczu z Brighton (4:0) i zakończył sezon z dorobkiem 32 goli. To najlepszy wynik w angielskiej ekstraklasie od sezonu 1995/96, gdy występuje w niej 20 drużyn.



Do niedzieli Salah dzielił rekord 31 trafień z Alanem Shearerem (Blackburn Rovers, 1995/96), Portugalczykiem Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2007/08) i Urugwajczykiem Luisem Suarezem (Liverpool, 2013/14).

Chelsea bez LM

Przed niedzielnymi meczami nie było wiadomo czy w przyszłorocznej Lidze Mistrzów zagra Liverpool czy Chelsea. Na ostatniej prostej cieszy się ekipa The Reds. Zespół Juergena Kloppa ograł Brighton 4:0, a drużyna Antonio Conte niespodziewanie uległa Newcastle 0:3. Dzięki takim rozstrzygnięciom Liverpool na koniec sezonu zgromadził 75 punktów i zajął czwartą lokatę w tabeli. Chelsea uzbierała o pięć mniej.



Z Premier League spadają West Brom, Stoke i Swansea. Ekipa Łukasza Fabiańskiego mogła się tylko łudzić, że do tego nie dojdzie. Walijczycy potrzebowali spełnienia dwóch trudnych warunków, aby się utrzymać. Musieli bardzo wysoko pokonać Stoke City i liczyć na bardzo wysoką przegraną Southampton z Manchesterem City. Porażka Łabędzi 1:2 przypieczętowała ich los.