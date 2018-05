Juventus już chłodzi szampany. Słupek Milika, gol Stępińskiego





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Juventus ucieka Napoli

Na 99 procent Juventus zdobędzie siódme z rzędu mistrzostwo Włoch. To efekt remisu 2:2 piłkarzy Napoli z Torino w 36. kolejce Serie A. Z gola w niedzielę cieszył się napastnik Chievo Mariusz Stępiński.

Po sobotniej wygranej 3:1 z Bologną, lider Juventus uciekł neapolitańczykom na siedem punktów. Aby już w niedzielę Stara Dama nie świętowała siódmego z rzędu tytułu, ekipa Maurizzo Sarriego nie mogła pozwolić sobie na stratę choćby punktu z Torino.

2:2 zamiast 3:1

I gospodarze, z Piotrem Zielińskim w pierwszym składzie, robili wszystko, by tak się właśnie stało. Nie minęło sześćdziesiąt sekund, a szansę na gola miał Lorenzo Insigne. Przez kolejne minuty nic się nie zmieniło, atakowało Napoli, ale sporo było niedokładności w ich szeregach, a strzały często blokowali obrońcy gości.

W 25. minucie na pomoc gospodarzom przyszedł obrońca rywali Nicolas Burdisso, który najpierw źle przyjął sobie piłkę w polu karnym, potem próbował wyprowadzić ją, aż zza pleców wybiegł Dries Mertens i czubkiem buta skierował ją do bramki. Chociaż do końca pierwszej części gospodarze byli groźniejsi, nie potrafili udokumentować przewagi drugim golem.

Źródło: EPA/CESARE ABBATE Z błędu Burdisso skorzystał Mertens

Tymczasem po przerwie odważniej zaatakowali turyńczycy i szybko, bo już w 55. minucie doczekali się wyrównania. Adem Ljajić zagrał prostopadle do Daniele Baselliego, po jego strzale piłka odbiła się od Vlada Chirichesa i wpadła do siatki.

Sarri musiał coś zmienić. Od 63. minuty desygnował do gry Arkadiusza Milika (za Mertensa), a od 69. Marka Hamsika (za Zielińskiego). I były to dobre decyzje. Polski snajper popisał się mocnym strzałem z linii szesnastego metra, ale piłka odbiła się od słupka. Precyzji nie zabrakło chwilę później Słowakowi, który huknął mocno z osiemnastego metra i było 2:1. To się nazywa wejście smoka. To już 120. bramka Hamsika w barwach Napoli.

Źródło: EPA/CESARE ABBATE Hamsik strzela dwie minuty po wejściu

W 77. minucie Jose Callejon podał wzdłuż bramki do Milika, ten dołożył nogę, ale nieznacznie się pomylił. To powinien być gol!

Gospodarze zapłacili za niewykorzystane sytuacje. W 83. minucie Ljajić dośrodkował piłkę z głębi pola w kierunku Lorenzo De Silvestriego, który uderzył głową ponad Jose Reiną. Z gola, który praktycznie daje już tytuł Juventusowi - odwiecznemu wrogowi Torino - nawet specjalnie się nie cieszył. Za to trener Napoli złapał się za głowę i nie dowierzał. Skończyło się remisem 2:2.

Radość Stępińskiego

Więcej powodów do radości miał w ten weekend Stępiński. Jego Chievo pokonało Crotone 2:1, a Polak, który w 71. minucie zameldował się na boisku, dziesięć minut później skierował piłkę do siatki, strzelając na 2:0.

Źródło: EPA/EMANUELE PENNACCHIO Tak Stępiński strzelił gola

Stępiński stojąc tyłem na skraju pola karnego otrzymał piłkę z auto od Massimo Gobbiego, przyjął sobie na klatkę piersiową i odwracając się, strzelił kąśliwie przy słupku. To piąty gol polskiego snajpera w tym sezonie. Dzięki wygranej, klub z Werony awansował na 15. miejsce.



Wyniki 36. kolejki Serie A:



sobota

Juventus - Bologna 3:1

AC Milan - Verona 4:1



w niedzielę:

Udinese - Inter 0:4

Lazio - Atalanta 1:1

SPAL - Benevento 2:0

Chievo - Crotone 2:1

Genoa - Fiorentina 2:3

Napoli - Torino 2:2

Sassuolo - Sampdoria

Cagliari - AS Roma