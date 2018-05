Szok w Gdańsku. Nieciecza zostaje w grze o utrzymanie





Foto: PAP/Adam Warżawa | Video: PAP Lechia nie dała rady Bruk-Betowi

Przed meczem 34. kolejki ekstraklasy piłkarze Lechii nie przegrali żadnego z dziewięciu ostatnich meczów u siebie rozgrywanych w rundach finałowych. Polegli w dziesiątym, z przedostatnim w tabeli Bruk-Betem Termaliką 0:1 i znacznie pogorszyli swoją sytuację. Dla niecieczan to mogą być kluczowe trzy punkty w walce o utrzymanie.

- Nasza sytuacja jest dramatyczna - nie miał złudzeń przed piątkowym meczem trener niecieczan Jacek Zieliński. Aby jego piłkarze przedłużyli szanse na utrzymanie w ekstraklasie, musieli w piątek pokonać Lechię, która miała pięć punktów przewagi nad rywalem z Gdańska.

Byli groźniejsi

I faktycznie, Słonie od początku starały się robić wszystko, by plan się ziścił. W pierwszej połowie miały dwie niezłe sytuacje do objęcia prowadzenia. Pierwsza przyszła po pół godzinie gry. Kąśliwie z dystansu uderzył Samuel Stefanik, ale piłka odbiła się od słupka. Kilka minut później w pole karne wpadł Bartosz Śpiączka. Jego strzał z ostrego kąta doskonale obronił Duszan Kuciak. A gdańszczanie? Najlepszą sytuację zmarnował Patryk Lipski, który fatalnie przestrzelił.

Źródło: PAP/Adam Warżawa W Gdańsku sporo było walki

Po przerwie znów z większym impetem rozpoczęli przyjezdni. I w 54. minucie doczekali się gola. Radość Rafała Grzelaka trwała jednak bardzo krótko, bo sędzia Szymon Marciniak słusznie odgwizdał pozycję spaloną. To nie zniechęciło jednak ich do kolejnych ataków. Chwilę później nieznacznie pomylił się z rzutu rożnego Artem Putiwcew.

Kwadrans przed końcem w końcu doczekali się bramki. Z świetnego dośrodkowania Bartłomieja Pawłowskiego skorzystał Vladislavs Gutkovskis, który z kilku metrów nie dał szans Kuciakowi.

Źródło: PAP/Adam Warżawa W ten sposób Bru-Bet ograł Lechię

Gospodarze byli w opałach. W tym momencie - tak jak Piast - mieli tylko dwa punkty nad Termalicą i strefą spadkową, ale to piłkarze w pomarańczowych strojach byli bliżej drugiego gola niż Lechia pierwszego. Znakomitą sytuację sam na sam z bramkarzem zmarnował Szymon Pawłowski. Wynik jednak do końca nie uległ już zmianie, co zwiastuje spore emocje w końcówce sezonu.

Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:1 (0:0)

Vladislavs Gutkovskis (74).



Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Adam Chrzanowski, Simeon Sławczew. Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Rafał Grzelak, Vlastimir Jovanovic.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 9 411.

Lechia: Dusan Kuciak - Paweł Stolarski, Michał Nalepa, Steven Vitoria, Adam Chrzanowski (83. Filip Mladenovic) - Joao Oliveira (58. Lukas Haraslin), Simeon Sławczew, Daniel Łukasik, Patryk Lipski (68. Milos Krasic), Sławomir Peszko - Flavio Paixao.

Bruk-Bet: Dariusz Trela - Gabriel Matei, Mateusz Kupczak, Artem Putiwcew, Rafał Grzelak - Florin Purece (35. Bartosz Śpiączka), Vlastimir Jovanovic, Łukasz Piątek, Samuel Stefanik (88. Vitalijs Maksimenko), Szymon Pawłowski - Vladislavs Gutkovskis (81. David Guba).