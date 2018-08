Pięć goli we Wrocławiu, cztery nieuznane. Lech znowu grał do końca





»

To nie było spotkanie, o którym będzie rozmawiać się miesiącami, czy choćby dniami. We Wrocławiu w starciu Śląska z Lechem emocji było jak na lekarstwo. Wprawdzie goli aż pięć, ale cztery nieuznane. Prawidłowo strzelili tylko poznaniacy, którzy tym samym wygrali trzeci mecz z rzędu w ekstraklasie.

Na Dolnym Śląsku starły się drużyny, które w tym sezonie nie doznały jeszcze porażki. W niedzielę status niepokonanego utrzymał Kolejorz, który wygrał 1:0 i kolejny raz w tym sezonie pokazał, że gra do końca. Zwycięska bramka padła bowiem dopiero w 82. minucie.

W swoim stylu

Kamil Jóźwiak zagrał piłkę między dwóch piłkarzy Śląska do niepilnowanego Pedro Tiby, a ten uderzył mocno pod poprzeczkę z ostrego kąta. Co ciekawe, był to pierwszy celny strzał poznaniaków w tym spotkaniu. Drugi oddał w samej końcówce Paweł Tomczyk, ale świetnie interweniował Jakub Słowik.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Tiba autorem jedynego uznanego gola we Wrocławiu

A wrocławianie? Byli znacznie skuteczniejsi, bo piłka lądowała do siatki Kolejorza po strzałach Michała Chrapka, Arkadiusza Piecha i dwukrotnie Marcina Robaka, jednak za każdym razem sędzia Daniel Stefański słusznie odgwizdywał pozycję spaloną...

Śląsk Wrocław – Lech Poznań 0:1 (0:0)

Pedro Tiba (83)



Żółta kartka – Śląsk: Mateusz Radecki, Augusto. Lech: Łukasz Trałka, Christian Gytkjaer.

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów: 17 926.

Śląsk: Jakub Słowik – Kamil Dankowski, Piotr Celeban, Wojciech Golla, Mateusz Cholewiak – Farshad Ahmadzadeh, Augusto, Maciej Pałaszewski, Michał Chrapek (71. Damian Gąska), Robert Pich (85. Mateusz Radecki) – Arkadiusz Piech (63. Marcin Robak).

Lech: Matus Putnocky – Maciej Orłowski, Thomas Rogne, Vernon De Marco - Tymoteusz Klupś (70. Kamil Jóźwiak), Pedro Tiba, Mihai Radut (55. Tomasz Cywka), Łukasz Trałka, Piotr Tomasik - Joao Amaral (76. Paweł Tomczyk), Christian Gytkjaer.