Ponad siedem miesięcy na wyjazdowe zwycięstwo w ekstraklasie czekali kibice Lecha. Doczekali się dopiero w lany poniedziałek. W Krakowie wprawdzie prowadziła Wisła, ale Kolejorz miał Christiana Gytkjaera, którego trzy ciosy dały upragnione zwycięstwo poznaniakom 3:1.

Do meczu rozegranego w Wielki Poniedziałek, z 14 wyjazdowych spotkań w tym sezonie Lech wygrał zaledwie dwa. Ostatni raz 20 sierpnia ubiegłego roku z Bruk Betem Termaliką.

I choć Kolejorz pojechał do Krakowa bez przynajmniej siedmiu zawodników, którzy z powodzeniem mogliby występować w pierwszym składzie, liczył że w końcu wróci z trzema wyjazdowymi punktami.

Dwa gole, dwie kontrowersje

Zaczęło się jednak dla nich najgorzej jak mogło. Już po pół godzinie gry kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego, zresztą już nie pierwszy raz w tym sezonie, popisał się niezawodny Carlitos. Dla nowego samodzielnego lidera klasyfikacji strzelców była to 21. bramka w rozgrywkach. Inna sprawa, czy arbiter słusznie podyktował rzut wolny.

Lechici musieli stracić bramkę, by się obudzić. Jeszcze przed przerwą sędzia uznał, że we własnym polu karnym ręką zagrywał Fran Velez. Z jedenastu metrów nie pomylił się Gytkjaer. Warto dodać, że były to jedyne godne odnotowania sytuacje w pierwszej części.

Goście lepiej zaczęli drugą połową i dość szybko objęli prowadzenie. Matej Palcić przegrał walkę o piłkę z Radosławem Majewskim, a Darko Jevtić świetnie podał do Gytkjaera i Duńczyk nie miał problemu, aby pokonać Juliana Cuestę.

Gospodarze, mimo przeprowadzonych zmian, nie byli w stanie przejąć inicjatywy. Znacznie groźniejsze były akcje Lecha, który dopiął swego w końcówce. Radosław Majewski podał z prawej skrzydła w pole karne, a tam Gytkjaer strzałem z bliska skompletował hat-tricka. Dzięki tej wygranej poznaniacy awansowali na drugie miejsce w tabeli i tracą dwa punkty do liderującej Jagiellonii.

Pięć goli w Szczecinie

Duży krok w walce o utrzymanie się w najwyższej lidze zrobiła Pogoń, która w Szczecinie pokonała Śląsk 3:2. Portowcy wyszli na prowadzenie tuż przed przerwą po trafieniu Spasa Delewa, a w 58 minucie podwyższył je Adam Frączczak.

Spokój gospodarze zapewnili sobie zaledwie na 12 minut, bowiem w 70. min kontaktową bramkę dla gości zdobył wychowanek Pogoni Piotr Celeban. Wrocławianie śmielej zaatakowali, ale w 80. min Pogoń znów prowadziła różnicą dwóch goli. Tym razem bramkarza przyjezdnych pokonał były piłkarz Śląska Tomasz Hołota.



Na tym emocje się nie skończyły, bo w drugiej minucie doliczonego czasu gry gola dla gości strzelił niewidoczny przez większość meczu Marcin Robak, a chwilę później Śląsk miał kolejny rzut wolny pod bramką Pogoni. Gola na wagę remisu jednak przyjezdni nie zdobyli i przegrali dziewiąty mecz wyjazdowy z rzędu.



Wisła Kraków - Lech Poznań 1:3 (1:1)

Carlitos (30-wolny) - Christian Gytkjaer (43-karny, 52, 83).



Żółta kartka - Wisła: Nikola Mitrovic, Maciej Sadlok, Zoran Arsenic. Lech: Nikola Vujadinovic, Łukasz Trałka, Darko Jevtic.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 20 053.

Wisła: Julian Cuesta - Matej Palcic (77. Rafał Boguski), Fran Velez, Zoran Arsenic, Maciej Sadlok - Nikola Mitrovic, Tomasz Cywka, Pol Llonch (77. Petar Brlek) - Tibor Halilovic (68. Zdenek Ondrasek), Carlitos, Jesus Imaz.

Lech: Matus Putnocky - Emir Dilaver, Rafał Janicki, Nikola Vujadinovic, Piotr Tomasik - Maciej Gajos, Łukasz Trałka - Tymoteusz Klupś (90+2. Kamil Jóźwiak), Darko Jevtic (90+1. Jakub Moder), Radosław Majewski - Christian Gytkjaer (87. Ołeksij Chobłenko).

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 3:2 (1:0)

Spas Delew (43), Adam Frączczak (59), Tomasz Hołota (80) - Piotr Celeban (70), Marcin Robak (90+3).



Żółta kartka - Pogoń: Spas Delew, Dawid Kort, Morten Rasmussen. Śląsk: Augusto, Tim Rieder, Jakub Kosecki.

Sędzia: Dominik Sulikowski (Gdańsk). Widzów 5 524.



Pogoń: Łukasz Załuska - Cornel Rapa, Sebastian Rudol, Lasza Dwali, Hubert Matynia - Spas Delew (77. Adam Buksa), Tomasz Hołota, Rafał Murawski (74. Dawid Kort), Ricardo Nunes (83. Łukasz Zwoliński) - Adam Frączczak - Morten Rasmussen.

Śląsk: Jakub Słowik - Piotr Celeban, Igors Tarasovs, Tim Rieder, Augusto - Robert Pich (68. Mateusz Cholewiak), Dragoljub Srnic (85. Maciej Pałaszewski), Sito Riera, Jakub Kosecki - Kamil Vacek (68. Arkadiusz Piech) - Marcin Robak.