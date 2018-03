Szybka "czerwień", VAR i piękne gole. Uratowali się w doliczonym czasie





Na inaugurację 27. kolejki ekstraklasy było wszystko - czerwona kartka, piękne gole i dramaturgia do samego końca. Górnik był krok od zwycięstwa w meczu z Zagłębiem, ale w doliczonym czasie z rzutu wolnego pięknie uderzył Filip Starzyński i skończyło się remisem 2:2.

Jako że było to starcie drużyn plasujących się w czołowej ósemce, kibice mieli spore podstawy, by spodziewać się świetnego widowiska. I faktycznie, ci którzy pofatygowali się na stadion w Zabrzu, nie mogli narzekać na nudę. Komisja zdecydowała. Nietypowa kara po burdach w Gliwicach Walkower dla... czytaj dalej »

Cios za cios

Jeszcze dobrze się nie rozsiedli na krzesełkach, a lubinianie już musieli radzić sobie w osłabieniu. W 10. minucie Mateusz Matras zaatakował Adama Matuszczyka wyprostowaną nogą. Sędzia nie miał wyjścia - sięgnął po czerwoną kartkę. Po chwili jeszcze się upewnił, korzystając z systemu VAR. Powtórki rozwiały wszelkie wątpliwości.

Z przewagą jednego piłkarza zabrzanom grało się łatwiej, co szybko mógł udokumentować golem Łukasz Wolsztyński. To, co nie udało się napastnikowi Górnika, udało chwilę później obrońcy Mateuszowi Wietesce, który trafił głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Damiana Kądziora.

Zabrzanie cieszyli się z prowadzenia niespełna dziesięć minut. Wtedy stan meczu wyrównał po indywidualnej akcji i znakomitej podcince Jakub Mares. Utrata bramki podrażniła jednak gospodarzy. I jeszcze przed przerwą dopięli swego. Tym razem centrował z rzutu wolnego Rafał Kurzawa, a jeszcze ładniejszą "główką" popisał się Dani Suarez.

Grali do końca

Po zmianie stron goście w dalszym ciągu - mimo osłabienia - starali się zagrozić bramce Tomasz Loski. Z 30 metrów próbował go zaskoczyć Adam Matuszczyk, jednak uderzył za wysoko. W odpowiedzi ponad poprzeczką posłał piłkę głową Igor Angulo. Lubinianie przeszkadzali rywalom w wyprowadzeniu akcji już na ich połowie, często starali się "rozerwać" obronę Górnika.

Źródło: PAP/Dominik Gajda Zagłębie choć w "10", to nie poddało się

Kwadrans przed końcem rezerwowy Zagłębia Filip Starzyński z linii pola karnego uderzył tuż nad bramką. A kibice gospodarzy domagali się od swoich piłkarzy trzeciego gola. I zabrzanie ruszyli do przodu w końcówce, niewiele pomylił się z bliska Suarez. Ostatnie słowo należało jednak do zespołu trenera Mariusza Lewandowskiego. W doliczonym czasie z rzutu wolnego po pięknym strzale wyrównał Starzyński.

Górnik Zabrze - KGHM Zagłębie Lubin 2:2 (2:1)

Mateusz Wieteska (20), Dani Suarez (37) - Jakub Mares (29), Filip Starzyński (90+1-wolny).



Żółta kartka - Zagłębie: Maciej Dąbrowski, Jakub Mares, Jarosław Kubicki, Filip Starzyński. Czerwona kartka - Zagłębie: Mateusz Matras (10-faul).

Sędzia: Tomsz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 12 638.



Górnik: Tomasz Loska - Mateusz Wieteska, Dani Suarez, Paweł Bochniewicz, Michał Koj - Damian Kądzior (78. Adam Wolniewicz), Szymon Matuszek, Wojciech Hajda (46. Bartłomiej Olszewski), Rafał Kurzawa - Łukasz Wolsztyński (75. Marcin Urynowicz), Igor Angulo.

Zagłębie: Dominik Hładun - Bartosz Kopacz (87. Patryk Tuszyński), Maciej Dąbrowski, Lubomir Guldan - Alan Czerwiński, Adam Matuszczyk, Mateusz Matras, Filip Jagiełło (46. Jarosław Kubicki), Sasa Balic - Bartłomiej Pawłowski (65. Filip Starzyński), Jakub Mares.