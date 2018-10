26 lat i już prezes klubu. "Jestem bardziej niż gotowy"





Foto: twitter.com/Inter | Video: twitter.com/Inter Steven Zhang nowym prezesem Interu Mediolan

Inter Mediolan, jeden z najbardziej utytułowanych włoskich klubów piłkarskich, ma nowego prezesa. Został nim Chińczyk Steven Zhang. Tak młodego szefa w swojej 110-letniej historii mediolańczycy jeszcze nie mieli.

Zhang w grudniu skończy 27 lat. Jest synem Zhanga Jindonga, jednego z najbogatszych ludzi na świecie, który stoi na czele Suning Group, giganta od elektroniki. Zhang senior dwa lata temu został większościowym udziałowcem klubu.

Zhang i Zhang

Jego syn na stanowisku szefa Interu zastąpił Indonezyjczyka Ericka Thohira i został 21. prezesem w historii Interu. Młody Chińczyk nie wyskoczył jak królik z kapelusza, bo od dwóch lat brał czynny udział w zarządzaniu włoskim klubem.



- Jestem bardziej niż gotowy podjąć się tego wzywania - pali się do pracy nowy prezes.

- Kiedy zamykam oczy, dostrzegam miasto z wielką historią, która nie została jeszcze do końca napisana. W Mediolanie mieszkają ludzie z pomysłami i chęcią dalszego rozwoju. Nasz klub może ich wszystkich jednoczyć - dodał w przemowie do akcjonariuszy klubu.



Zhang urodził się w Nankin, historycznej stolicy Chin, ale wiedzę na temat finansów zdobył w USA. Jest absolwentem Wharton School of the University of Pennsylvania. Po studiach pracował w bankowości, w Morgan Stanley. To jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie.



”Sono molto orgoglioso oggi di poter guidare questo club verso una nuova era. Sento la responsabilità di soddisfare la passione di milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo”#StevenIsHere#FCIMpic.twitter.com/GzqqRxeFoV — Inter (@Inter) 26 października 2018





Tęsknią za Mourinho

Inter to 18-krotny mistrz Włoch (więcej ma tylko Juventus), ale po ostatni tytuł sięgnął osiem lat temu. W 2010 roku zespół wygrał także Ligę Mistrzów. Jego trenerem był wówczas Portugalczyk Jose Mourinho.

Po dziewięciu kolejkach obecnego sezonu mediolańczycy są na trzecim miejscu w tabeli, ale do prowadzącego Juve tracą już sześć punktów.