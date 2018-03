Z 0:2 na 3:2. Manchester wycisnął zwycięstwo





Foto: EPA/KIERAN GALVIN | Video: PAP/EPA Manchester wrócił

Piłkarze Crystal Palace nigdy nie wygrali z Manchesterem United w Premier League. W poniedziałek na zakończenie 26. kolejki prowadzili już 2:0, a i tak przegrali 2:3.

Przed meczem wszystko przemawiało za ekipą z Manchesteru, która w Premier League z Crystal Palace nigdy nie przegrała. Mało tego, cztery ostatnie spotkania to cztery zwycięstwa ekipy Jose Mourinho, w tym to w pierwszej rundzie 4:0. Na dodatek, do poniedziałkowego starcia Orły podchodziły osłabione wieloma kontuzjami.

Wrócili

Na Selhust Park kibice jednak niejedną niespodziankę już zobaczyli. I w poniedziałek gdy w 48. minucie na drogę do bramki znalazł Patrick Van Aanholt, wiele na nią wskazywało. Była to bowiem bramka na 2:0, bo pierwszą już w 10. minucie zdobył Andros Townsend. Jednak gdyby piłka nie odbiła się po drodze od Victora Lindelofa, to bramki by nie było.

Źródło: EPA/KIERAN GALVIN Crystal Palace prowadziło 2:0

Czerwone Diabły w porę się obudziły. Najpierw w 54. minucie kontaktowego gola strzelił Chris Smalling, a w 76. wyrównał Romelu Lukaku, który bardzo długo składał się do strzału.

Tempo widowiska siadło i wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów. Nic bardziej mylnego. W doliczonym czasie zwycięstwo MU zapewnił pięknym strzałem z woleja Nemanja Matić.



Wyniki meczów 29. kolejki:

poniedziałek

Crystal Palace - Manchester United 2:3

niedziela

Brighton&Hove Albion - Arsenal 2:1

Manchester City - Chelsea 1:0

sobota

Liverpool - Newcastle United 2:0

Burnley - Everton 2:1

Southampton - Stoke 0:0

Tottenham - Huddersfield 2:0

Watford - West Bromwich Albion 1:0

Leicester - Bournemouth 1:1

Swansea - West Ham 4:1