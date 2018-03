Kapitalna passa trwa. Lider zostaje w Białymstoku





Foto: PAP/Artur Reszko | Video: PAP Jagiellonia trzy punkty przed Legią

Jagiellonia wciąż niepokonana w 2018 roku. Lider z Białegostoku wygrał piąty kolejny mecz w ekstraklasie, czym pobił klubowy rekord. Tym razem w ostatnim spotkaniu 26. kolejki z Wisłą Kraków 2:0.

Białostoczanie w wiosennej części rozgrywek nie stracili jeszcze nawet punktu i zajmują pierwsze miejsce w tabeli. - Poprzeczka w najbliższych spotkaniach będzie ustawiona jeszcze wyżej - przestrzegał przed poniedziałkowym meczem z Wisłą Ireneusz Mamrot. Szybka czerwona kartka i dwa razy VAR. Legia ograna Hit w Warszawie... czytaj dalej »

Kontrolowali

Trener Jagi wiedział, co mówi. To Biała Gwiazda miała na początku lepsze sytuacje. Najbliżej trafienia do siatki był Carlitos. Brazylijski snajper nie miał jednak tego dnia szczęścia.

Gospodarzom bardzo długo zajęło przejęcie kontroli nad meczem. Gdy im się to udało, zaczęły się sytuacje podbramkowe. Te najlepsze zmarnowali Roman Bezjak i Ivan Runje. Kolejna zakończyła się już golem. Białostoczanie popisali się znakomitą zespołową akcją w 40. minucie, która została zwieńczona podaniem Guilherme i świetnym strzałem Przemysława Frankowskiego.

Wydawało się, że po przerwie wiślacy ruszą do odrabiania strat. Ale to Jagiellonia nadawała ton grze. Julian Cuesta za każdym razem był górą. Hiszpan nie dał jednak rady w 78. minucie. Z rzutu rożnego centrował Arvydas Novikovas, a do piłki najwyżej wyskoczył Nemanja Mitrović i było po zawodach.

Źródło: PAP/Artur Reszko Jaga wygrała piąty raz w tym roku

Po 26 kolejkach Jagiellonia ma 51 punktów - o trzy więcej od wicelidera Legii. Trzeci Lech ma 43 punkty.



Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 2:0 (1:0)

Przemysław Frankowski (41), Nemanja Mitrović (78).



Żółta kartka: Jagiellonia: Taras Romanczuk, Arvydas Novikovas, Nemanja Mitrovic. Wisła: Carlitos, Jesus Imaz.

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów: 7 414.

Jagiellonia: Mariusz Pawełek - Łukasz Burliga, Ivan Runje, Nemanja Mitrovic, Guilherme Sitya - Taras Romanczuk - Przemysław Frankowski (89. Bodvar Bodvarsson), Piotr Wlazło, Martin Pospisil, Arvydas Novikovas (80. Dejan Lazarevic) - Roman Bezjak (77. Cillian Sheridan).

Wisła: Julian Cuesta - Matej Palcic, Marcin Wasilewski (9. Petar Brlek), Fran Velez, Zoran Arsenic - Nikola Mitrovic, Tomasz Cywka, Pol Llonch - Rafał Boguski (63. Patryk Małecki), Jesus Imaz (80. Paweł Brożek) - Carlitos.