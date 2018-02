Po dwóch meczach bez porażki będący w coraz lepszej dyspozycji Krychowiak i spółka wybrali się na Etihad na mecz ze zmierzającą pewnie po mistrzostwo ekipą The Citizens. Polski pomocnik nie będzie go jednak miło wspominał.

Już w pierwszych minutach starł się o piłkę z Fernandinho, który z premedytacją stanął na prawe udo leżącego na murawie reprezentanta Polski. Mimo ostrego faulu, brazylijski pomocnik City nie zobaczył nawet żadnej kartki.

Fernandinho with a stamp on Grzegorz Krychowiak looks pretty painful.

Should this be a red card?

RT for YES

LIKE for NO pic.twitter.com/n1xQz4vick

— Soccer AM (@SoccerAM) January 31, 2018