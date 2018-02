Dziesiąty remis Lecha, kuriozalny gol w Niecieczy





Foto: PAP/Adam Warżawa | Video: PAP Lech strzelał ślepakami

Już cztery punkty wynosi strata Lecha Poznań do prowadzącej Legii Warszawa w tabeli Ekstraklasy. W pierwszym meczu ligowym w nowym roku Kolejorz dziesiąty raz zremisował, tym razem bezbramkowo w Gdyni z Arką. W innym niedzielnym spotkaniu Korona Kielce pokonała w Niecieczy Bruk-Bet Termalikę 3:0.

Z pozyskanych w przerwie zimowej zawodników w wyjściowym składzie pojawił się tylko jeden - trener Arki Leszek Ojrzyński zdecydował się wystawić ukraińskiego środkowego pomocnika Andrija Bogdanowa. Z kolei nowi piłkarze Lecha: napastnicy Ukrainiec Ołeksij Chobłenko i Bośniak Elvir Koljic oraz obrońcy Norweg Thomas Rogne i Piotr Tomasik zasiedli na ławce rezerwowych. Dwa gole na finiszu. Pełna pula dla Legii Mecz Zagłębia... czytaj dalej »

Cios za cios

W pierwszej połowie optyczną przewagę mieli goście, ale nie potrafili wypracować sobie dogodnej sytuacji do objęcia prowadzenia. Zdecydowanie groźniejsze były natomiast ataki gospodarzy. Najbliżsi szczęścia gdynianie byli jednak w 40. minucie, kiedy w finale składnej kontry Gruzin Luka Zarandia posłał piłkę tuż obok słupka bramki Lecha.

Druga połowa także toczyła się pod dyktando poznaniaków. W 51. minucie nieznacznie spudłował Duńczyk Christian Gytkjaer, a 20. minut później Arkę od straty gola uratował łotewski bramkarz Pavels Steinbors, który wykazał się świetnym refleksem po strzale z bliska Emira Dilavera. Gospodarze zrewanżowali uderzeniami Mateusza Szwocha w 76. oraz Grzegorza Piesio w 81. minucie, które na róg wybił golkiper Kolejorza. W ostatniej minucie doliczonego czasu po rzucie wolnym Darko Jevtica Rafał Janicki znalazł się sam przed Steinborsem, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Dla Lecha to już dziesiąty remis w sezonie. Nie ma drugiej takiej drużyny w lidze.

Dominacja

W drugim rozgrywanym w niedzielę spotkaniu Korona pokonała w Niecieczy Bruk-Bet Termalikę 3:0. O dominacji gości najlepiej świadczy fakt, że gospodarze przez 90 minut oddali tylko jeden celny strzał. Na dodatek pierwsza bramka, którą stracili była kuriozalna. Fiński stoper Joona Toivo podał do bramkarza Dariusza Treli, ten chciał wybić piłkę do przodu, ale trafił w nadbiegającego Nikiego Kaczarawę i futbolówka wtoczyła się do siatki. Dla Treli był to pierwszy występ w tym sezonie. Dość niespodziewanie zajął on miejsce w bramce Bruk-Betu kosztem Jana Muchy.

Źródło: PAP/Stanisław Rozpędzik Kiełb zatańczył z obrońcami

Po przerwie znowu znacznie lepiej prezentowali się kielczanie, którzy w 72. minucie podwyższyli prowadzenie za sprawą precyzyjnego strzału Jacka Kiełba. Losy meczu zostały w zasadzie przesądzone, bo gospodarze chyba przestali wierzyć w możliwość odrobienia strat i nawet nie podejmowali takich prób. Wykorzystała to Korona - w 86. minucie wprowadzony chwilę wcześniej Mateusz Możdżeń strzałem z boku pola karnego ustalił wynik spotkania.





Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce 0:3 (0:1)

Nika Kaczarawa (14), Jacek Kiełb (72), Mateusz Możdżeń (86).



Żółta kartka - Bruk-Bet: Łukasz Piątek, Rafał Grzelak. Korona: Ken Kallaste, Oliver Petrak.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 2 128.



Bruk-Bet: Dariusz Trela - Gabriel Matei, Joona Toivio, Artem Putiwcew, Rafał Grzelak - Vlastimir Jovanovic, Łukasz Piątek (83. Dejan Janjatovic), Szymon Pawłowski (80. Roman Gergel), Samuel Stefanik, Bartosz Śpiączka (74. David Guba) - Gabriel Iancu.

Korona: Zlatan Alomerovic - Bartosz Rymaniak, Radek Dejmek, Elhadji Pape Diaw, Ken Kallaste - Jakub Żubrowski, Oliver Petrak (78. Mateusz Możdżeń), Ivan Jukic (67. Marcin Cebula), Goran Cvijanovic (84. Zlatko Janjic), Jacek Kiełb - Nika Kaczarawa.

Arka Gdynia - Lech Poznań 0:0

Żółta kartka - Arka: Michał Marcjanik. Lech: Rafał Janicki

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów 12 568.



Arka: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Frederik Helstrup, Michał Marcjanik, Adam Marciniak - Luka Zarandia (65. Grzegorz Piesio), Antoni Łukasiewicz, Mateusz Szwoch, Andrij Bogdanow, Patryk Kun (78. Michał Nalepa) - Ruben Jurado (88. Michał Żebrakowski).

Lech: Jasmin Buric - Robert Gumny, Rafał Janicki, Emir Dilaver, Wołodymyr Kostewycz (79. Piotr Tomasik) - Nicklas Barkroth (79. Elvir Koljic), Łukasz Trałka, Maciej Gajos, Mihai Radut, Darko Jevtic - Christian Gytkjaer (58. Ołeksij Chobłenko).