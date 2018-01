Cały mecz Krychowiaka i pechowa porażka. Fabiański nie dał rady Kogutom





Foto: PAP/EPA | Video: Instagram/Łukasz Fabiański Fabiański się starał, ale koledzy nie dali rady

Łukasz Fabiański i Grzegorz Krychowiak rozegrali pierwsze mecze w nowym roku. Polacy nie będą ich miło wspominać. W meczach 22. kolejki Premier League Swansea przegrało z Tottenhamem 0:2, a West Bromwich z West Hamem 1:2.

Ostatni raz Krychowiak rozpoczął mecz w pierwszym składzie 17 grudnia przeciwko Manchesterowi United. Potem albo nie było go nawet na ławce (ze Stoke), albo z niej wchodził w końcówkach spotkań (z Evertonem i Arsenalem). Portugalczyk na ratunek. Fabiański ma nowego trenera Carlos Carvalhal... czytaj dalej »

Od początku do końca

W starciu z West Hamem Alan Pardew w końcu zdecydował się desygnować Polaka do gry w pierwszym składzie. Mało tego, zagrał do ostatniego gwizdka, co nie zdarzyło się w klubie od 21 października.

Wprawdzie Młoty miały więcej dogodnych sytuacji, konkretnie Manuel Lanzini, Cheikhou Kouyate i Andy Carroll, to ekipa Krychowiaka cieszyła się do przerwy z prowadzenia. Po pół godzinie gry fantastyczną indywidualną akcję przeprowadził James McClean, który oddał strzał z 20 metrów, a piłka wpadła pod poprzeczkę.

Taki stan utrzymywał się do 59. minuty. Wtedy wyrównał po strzale głową Carroll. Ten sam zawodnik zapewnił też zwycięstwo gospodarzom. W czwartej minucie doliczonego czasu! Krychowiak największym rozczarowaniem w Anglii. Trener twierdzi, że go nie skreśla Angielskie media... czytaj dalej »

Pokonany dwa razy

Z kolei ekipa Fabiańskiego przystępowała do meczu z Tottenhamem po przerwaniu serii czterech meczów bez zwycięstwa. W sobotę Łabędzie pokonały rzutem na taśmę Watford 2:1. Przeciwko Kogutom było już jednak dużo trudniej.

Mauricio Pochettino postanowił dać odpocząć swojemu snajperowi Harry'emu Kane'owi i w pierwszym składzie desygnował do gry Fernando Llorente. Argentyński menedżer miał nosa. Były napastnik walijskiej drużyny już w 12. minucie pokonał Fabiańskiego strzałem głową. Inna sprawa, że bramka nie powinna być uznana, bo Hiszpan był na spalonym.

W drugiej połowie Polak popisał się ładną paradą przy strzale Christiana Eriksena. Na ostatnie dwadzieścia kilka minut zameldował się na murawie Kane i w 88. minucie miał udział przy drugim golu dla Kogutów, którego strzelił Delle Alli. "Fabian" poradził sobie z pierwszym uderzeniem Anglika, ale wobec dobitki był już bez szans.

Swansea z 16 punktami zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. West Bromwich jest ostatni. przedostatnie.