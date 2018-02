Stare problemy Piasta. Jaga ma gola kolejki, a może i rundy





Jagiellonia potwierdziła, że na wyjeździe radzi sobie najlepiej spośród wszystkich drużyn Ekstraklasy. W poniedziałek wygrała już szósty raz. Tym razem o białostockiej sile przekonał się Piast Gliwice, przegrywając 0:2.

Oba zespoły grają w tym sezonie o zupełnie inne cele. Przed tą serią Jagiellonia była w tabeli czwarta, a gospodarze zajmowali 15. pozycję. W obu klubach doszło zimą do wielu zmian, zwłaszcza w Gliwicach.

Tom Hateley (ostatnio Dundee, a niegdyś Śląsk), Jakub Czerwiński i Tomasz Jodłowiec z Legii, Mateusz Szczepaniak z Cracovii - to uznane w Polsce nazwiska. Kibice liczyli na nowego Piasta, tymczasem oglądali te same problemy, co jesienią. Dwa gole na finiszu. Pełna pula dla Legii Mecz Zagłębia... czytaj dalej »

Jeszcze nie teraz

W pierwszej połowie mało było sytuacji podbramkowych, ale warto wspomnieć o kilku uderzeniach. W 16. minucie popisał się takim Martin Konczkowski. Piłka odbiła się od jednak od słupka. Była to najlepsza sytuacja gospodarzy w całym spotkaniu. Ton grze nadawali goście. Kwadrans później odpowiedzieli strzałem Arvydasa Novikovasa. Litwin huknął z dystansu, ale na posterunku był Jakub Szmatuła, który wybił na rzut rożny.

W 39. minucie był już jednak bezradny przy tym, co zrobił Przemysław Frankowski. Z lewej strony zszedł do środka i kropnął z całej siły. Piłka wpadła w samo okienko. To bez wątpienia gol kolejki, który z pewnością może kandydować też do miana "trafienia sezonu".

Źródło: PAP/Dominik Gajda Jagiellonia dominowała z Piastem

Wydawało się, że po przerwie Piastunki ruszą na rywali z większym animuszem. Ale dziesięć minut po gwizdku sędziego musieli drugi raz wyjmować piłkę z siatki. Niezłe podanie od Karola Świderskiego otrzymał Martin Pospisil, który uderzył z pierwszej piłki.

Gliwiczanie próbowali, ale oddali tylko dwa celne strzały na bramkę Mariusza Pawełka. Za mało. Po 22. kolejce Jagiellonia jest druga z dwoma punktami straty do lidera - Legii.

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 0:2 (0:1)

Przemysław Frankowski (39), Martin Pospisil (55)



Żółta kartka - Piast: Gerard Badia

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 3 174

Piast: Jakub Szmatuła - Martin Konczkowski, Uros Korun, Jakub Czerwiński, Marcin Pietrowski - Gerard Badia, Tomasz Jodłowiec, Konstantin Vassiljev (67. Karol Angielski), Tom Hateley, Joel Valencia (81. Aleksander Jagiełło) - Michal Papadopulos (56. Mateusz Szczepaniak).

Jagiellonia: Mariusz Pawełek - Łukasz Burliga, Ivan Runje, Nemanja Mitrovic, Guilherme Sitya - Przemysław Frankowski (85. Jakub Wójcicki), Bartosz Kwiecień, Martin Pospisil, Taras Romanczuk, Arvydas Novikovas (69. Dejan Lazarevic) - Karol Świderski (72. Roman Bezjak).